غرب در پی ایجاد گروههای افراطی محصور در منطقه است

به گزارش خبرگزاری مهر، آنتونیو گوترش کمیسرعالی سازمان ملل در امور پناهندگان با منوچهر متکی وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد.

متکی در این دیدار با اشاره به همکاریهای ایران با کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان ( UNCHR) و میزبانی میلیونها پناهنده طی 30 سال گذشته در کشورمان گفت: اقدامات بشر دوستانه را بدون انگیزه قوی انسانی نمی توان انجام داد. ما طی 30 سال گذشته با نحوه برخورد کشورهای غربی با مسائل انسانی آشنا شده ایم، آنها اثبات کرده ند همه چیز حتی مسائل انسانی هم سیاسی است و این تصویر را ناخواسته به جهان هم ارائه داده اند.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به اوضاع افغانستان گفت: تشکیلات عظیمی مثل کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان ( UNCHR) در صحنه افغانستان نمی تواند جدا از تحولات دیگر باشد. برخی کشورهای غربی خصوصا یکی از آنها که در تاریخ افغانستان در هرات شکست خورده بود در حال تکرار یک اشتباه استراتژیک دیگر است.

وی افزود: آنها با گروههای افراطی در موسی قلعه و در پایتختهای اروپایی ملاقات می کنند و به دنبال آن شایعه همکاری ایران با گروههای افراطی را مطرح می سازند. آنها به دنبال ایجاد گروههای افراطی بی خطر برای غرب هستند و فکر می کنند اگر افراط گرایی در محدوده منطقه محصور شود به آنها در سیاستهای استعماریشان کمک می کند.

وزیرامور خارجه کشورمان تصریح کرد: این تئوریسینها با این نگاه فقط چشم خود را بر تاریخ و تجربه بسته اند. افراط گرایی بمبی است که انفجارش درهر جا مقدمه ای برای انفجار در جاهای دیگر است.

متکی گفت: شکست خوردگان در افغانستان برای توجیه کارشان به هر چیزی متوسل می شوند اما همه می دانند که ابتدایی ترین قضاوت این است که ناتو در افغانستان شکست خورده است.

وزیر امور خارجه کشورمان اظهار داشت : ما نیاز به علاج جدی داریم و مقدمات علاج در منطقه درحال فراهم شدن است و آن این است که جهان انعطاف پذیرش یک نظر را در دنیا برای تحمیل بر ملتها ندارد و زورمداری و یک جانبه گرایی به آخر خط رسیده است.

متکی با اشاره به مشکلات بین المللی موجود تصریح کرد: بعد از 60 سال از تشکیل سازمان ملل امروز نیاز است که یک بازنگری جدی در ساختار این سازمان انجام بگیرد.

آنتونیوگوترش کمیسرعالی سازمان ملل در امور پناهندگان هم در این دیدار با قدردانی از همکاریهای جمهوری اسلامی ایران گفت : سومین ثبت نام از پناهندگان افغانی ظرفیت ایران رانشان داد که فرآیند قابل تقدیری است.

وی ضمن انتقاد از جامعه بین المللی به دلیل عدم کمکهای لازم به ایران برای پناهندگان، آمادگی کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان (UNCHR) را برای ادامه همکاریهای جدی با ایران اعلام کرد.