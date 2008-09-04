هفته دوم لیگ برتر هندبال از امشب آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم رقابت های هندبال لیگ برتر باشگاه های کشور امشب با برگزاری سه دیدار در شهرهای کرمان، مشهد و شهرکرد آغاز شده و فردا با برگزاری دو دیدار باقیمانده به پایان می رسد.

در دیدارهای این هفته نام تیم ابومسلم خراسان به دلیل مشارکت فرماندار و استاندار شهر سبزوار در پرداخت برخی از هزینه های این تیم به نام ابومسلم سبزوار تغییر می کند. این مشارکت تنها در تامین برخی هزینه ها بوده و بحث فنی تیم بر عهده کمیته فنی تیم هندبال ابومسلم خواهد بود.

دیدارهای امشب ساعت 21 و پس از اذان مغرب و افطار برگزار خواهد شد که شکست یا پیروزی برخی از تیم ها تاثیر زیادی بر جدول رده بندی بازیها خواهد داشت. امشب تیم مس کرمان میزبان تیم پارس جنوبی است، گچ فارسان شهر کرد تیم تازه وارد لیگ سال جاری در شهر خود میزبان تیم فولادمبارکه سپاهان اصفهان است و تیم ابومسلم سبزوار نیز پذیرای تیم فولاد نوین سپاهان خواهد بود.

فردا جمعه 15 شهریور ماه در ادامه دیدارهای هفته دوم تیم آلومینیوم اراک به مصاف تیم هیئت هندبال کرمان می رود. تیم ذوب آهن اصفهان نیز دومین دیدار خود را در برابر میهمانش هپکو اراک انجام می دهد.