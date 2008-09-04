افزایش فوق العاده خشونت در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "تاگس اشپیگل" در گزارشی در شماره امروز خود نوشت : کارشناسان امنیتی آلمان بواسطه حملات چند روز گذشته علیه ارتش آلمان در افغانستان، تصویر بدبینانه ای را از شرایط این کشور ترسیم می کنند.

در ادامه این گزارش به نقل از محافل امنیتی آلمان آمده است: تا پایان ماه آگوست، طالبان و دیگر گروههای شورشی افغانستان سه هزار 500 حمله را ترتیب داده اند و این در حالی است که در سال 2007 نیروهای امنیتی افغانی و بین المللی 6 هزار حمله را و در سال 2006، سه هزار و 600 حمله و در سال 2005 ، هزار 750 حمله را از طرف این گروهها ثبت کرده بودند.

در ادامه این گزارش همچنین به افزایش تشنج و درگیریها در منطقه تحت نظارت آلمان در افغانستان اشاره شده و آمده است: تا پایان آگوست، 96 حمله توسط طالبان و دیگر گروههای شورشی در این منطقه شکل گرفته که هسته اصلی آن در شهر قندوز بوده است.

به نوشته تاگس اشپیگل در این شهر ارتش آلمان و نیروهای امنیتی افغان تاکنون 36 حمله را ثبت کرده اند؛ این در حالی است که در تمام سال 2007 در شهر قندوز تنها 27 حمله ثبت شده بود.

به گفته وزیر دفاع آلمان، ارتش این کشور به واسطه تصمیم اکتبر گذشته مبنی بر تمدید عملیات نظامی خود در افغانستان در معرض خطر حملات دیگری نیز قرار دارد.

