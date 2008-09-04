چین و کره جنوبی فردا برای کسب مقام پنجم به میدان می روند

به گزارش خبرنگار مهر، بسکتبالست های جوان چین که به غیر از باخت فنی مقابل سوریه سایر دیدارهای خود را با پیروزی پشت سر گذاشته بودند امروز در دیدار با فیلیپین به برتری 86 بر 63 دست یافتند.

چینی ها که در انجام ریباند و استفاده از موقعیت های به دست آمده برای پرتاب شوت های 2 و 3 امتیازی برتری محسوسی نسبت به حریف خود داشتند به پیروزی (17 بر11)، (28 بر18) و (20 بر13) در کوارتر اول و دو کوارتر نیمه دوم دست یافتند، البته آنها در کوارتر سوم هم مغلوب نشدند بلکه به تساوی (21 بر21) رضایت دادند.

در دیگر دیدار برگزار شده امروز تیم کره جنوبی که به غیر از شکست مقابل ایران و ژاپن سایر دیدارهای خود را با پیروزی پشت سر گذاشته بود، در مصاف با لبنان با نتیجه 93 بر 72 به برتری دست یافت .

کره ای ها هر دو کوارتر نیمه دوم را با نتایج (21 بر25) و (24 بر25) واگذار کردند اما به لطف پیروزی (23 بر15) و (25 بر7) در کوارترهای نیمه نخست، برنده این بازی معرفی شدند.

با این حساب تیم بسکتبال جوانان چین که با 8 بار قهرمانی پرافتخارترین تیم آسیا در مسابقات جوانان این قاره محسوب می شود و کره جنوبی که 3 عنوان قهرمانی این رقابت ها را در اختیار دارد و طی سال های 2004 و 2006 مدال نقره آسیا را از آن خود کرده است، فردا برای تصاحب عنوان پنجم بیستمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا به مصاف هم می روند.

همچنین تیم فیلیپین که در آخرین دیدار خود در مرحله دوم مسابقات موفق به شکست بسکتبالیست های کشورمان شد فردا برای کسب مقام هفتم با لبنان روبه رو می شود. تیم لبنان پس از 3 پیروزی در مرحله اول مسابقات، در مرحله دوم پس از متحمل شدن دو باخت مقابل قزاقستان و چین بر سوریه غلبه کرد.

"رن" از چین با کسب 27 امتیاز، امتیازآورترین بازیکن دیدار تیم های چین و فیلیپین بود. در پایان دیدار تیم های کره جنوبی و لبنان نیز "پارک" از کره با 21 امتیاز به عنوان امتیازآورترین بازیکن میدان معرفی شد.

مرحله نیمه نهایی بیستمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی آسیا امروز با برگزاری دیدار ایران با سوریه و قزاقستان با ژاپن انجام می شود.