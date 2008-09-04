دور پنجم مذاکرات غیر مستقیم سوریه و رژیم اسرائیل در اواخر شهریور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "رجب طیب اردوغان " نخست وزیر ترکیه امروز در گفتگو با خبرنگاران ترک زبان مستقر در دمشق گفت: دور پنجم مذاکرات غیر مستقیم بین دمشق و تل آویو روزهای 18 و 19 سپتامبر (28 و 29 شهریور) برگزار می شود.

رجب طیب اردوغان در ادامه افزود: تاکنون روند این مذاکرات به شکل مثبتی پیش رفته است و برای تداوم این مذاکرات به شکل بهتر تلاش می کنیم.

نخست وزیر ترکیه صبح امروز به منظور شرکت در نشست چهارجانبه مشترک با سران قطر، سوریه و فرانسه وارد دمشق شد.

این درحالی است که یک منبع در ریاست جمهوری فرانسه پیش از این اعلام کرد: بشار اسد در خلال دیدارش با نیکلا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه به وی اطلاع داد که دور پنجم مذاکرات غیر مستقیم بین سوریه و اسرائیل که قرار بود هفتم سپتامبر ( هفدهم شهریور ماه) در استانبول برگزار شود، لغو شد.