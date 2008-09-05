تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز جمعه پانزدهم شهریورماه سال 1387 هجری شمسی مصادف است با چهارم رمضان سال 1429 هجری قمری و برابر است با پنجم سپتامبر سال 2008 میلادی.

- رقابت های بسکتبال قهرمانی جوانان آسیا امروز با مشخص شدن تیم های قهرمان، سوم و پنجم این رقابت ها به پایان می رسد.

- تیم ملی فوتبال کشورمان که به منظور دیدار با عربستان در مرحله نهایی مقدماتی جام جهانی 2010 به این کشور سفر کرده است، امروز نخستین تمرین خود را در شهر ریاض برگزار می کند.

- هفته دوم مسابقات هندبال لیگ برتر باشگاه های کشور امشب با برگزاری مسابقات دیدارهای زیر به پایان می رسد:

* آلومینیوم اراک - هیئت هندبال کرمان

* تیم ذوب آهن اصفهان - هپکو اراک

- در ادامه رقابت های دوستانه ملی امروز دیدارهای زیر برگزار می شود:

* کاسل آلمان - دورتمند آلمان

* العین امارات - اتلتیکو برزیل

- در ادامه رقابت های دوستانه باشگاهی امروز دیدارهای زیر برگزار می شود:

* کره جنوبی - اردن