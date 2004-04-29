مغرب براي گفتگو در مورد صحراي غربي اعلام آمادگي كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري مغرب ، وزارت امور خارجه مغرب در بيانيه اي آمادگي كامل و صادقانه رباط را براي گفتگو براي حل مشكلات صحراي غربي اعلام كرد.

بيانيه صادره مغرب در پاسخ به گزارش دبيركل سازمان ملل متحد در مورد صحراي غربي است كه شب گذشته در شوراي امنيت قرائت شد.

شوراي امنيت قرار است فردا 30 آوريل (11 ارديبهشت) در مورد گزارش عنان درباره موضوع صحراي غربي نشست برگزار كند.

شوراي امنيت در ژولاي گذشته پيش نويس قطعنامه اي براي اجراي طرح صلح در صحراي غربي كه مورد اختلاف مغرب و جبهه پوليساريو است، تصويب كرد .

پيش نويس اين قطعنامه را جيمز بيكر نماينده ويژه كوفي عنان دبيركل سازمان ملل و وزيرامور خارجه اسبق آمريكا تهيه كرد.

خبرگزاري مغرب گزارش داد گزارش اخير كوفي عنان دبير كل سازمان ملل متحد متضمن پاسخ نهايي مغرب به قطعنامه 1495 در ژولاي گذشته است.

در بيانيه آمده است مغرب تمايل دارد اختلافات منطقه اي را از راه سياسي و گفتگو و همكاري با سازمان ملل و جريان هاي ديگر حل كند.

