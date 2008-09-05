تقدیر هنرمندان معلول از بکارگیری اتوبوس های جدید تندرو

به گزارش خبرگزاری مهر ، دراین نامه با اشاره به امکان سرویس‌دهی اتوبوس‌های جدید در خطوط تندرو به معلولان جسمی ، حرکتی و جانبازان آمده است: مراتب امتنان و سپاس مدیریت، کارکنان و اعضای انجمن و گروه هنرمندان معلول را از بذل توجه و عنایت ویژه شهردار تهران اعلام می‌دارد.

گفتنی است ، اتوبوس‌های جدید تندرو که هفته گذشته در خطوط تندرو آغاز به کار کردند، با توجه به ارتفاع پایین کف آن از سطح زمین و مماس بودن آن با ایستگاه‌ها، استفاده آسان برای تمامی شهروندان را امکان‌پذیر کرده، ضمن این که برای نخستین بار معلولان و جانبازان به راحتی قادر به سوار و پیاده شدن به اتوبوس‌های شهری شده‌اند.