اعتبارات وام دانشگاه آزاد کامل پرداخت نشد / بلاتکلیفی 30 هزار دانشجو

محمد حسین سدهی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: هنوز 182 میلیارد ریال از سهمیه 600 میلیارد ریالی وام دانشجویی دانشگاه آزاد داده نشده که این مسئله باعث شده تا 30 هزار دانشجوی این دانشگاه بلاتکلیف باشند و عدم ارائه وام خود را از چشم دانشگاه آزاد ببینند.

وی خاطرنشان کرد: دانشگاه آزاد اسلامی سعی دارد تا از منابع خود به تعدادی از این دانشجویان که موفق به دریافت وام مصوب مجلس نشده اند وام دانشجویی ارائه کند.

مدیر کل تسهیلات اعتباری و مالی دانشگاه آزاد اظهار داشت: با توجه به آن که ارائه وام از منابع دانشگاه به صورت بازپرداخت بلند مدت خواهد بود دانشگاه تنها این امکان را دارد که به 20 درصد از 30 هزار نفر باقی مانده وام دانشجویی ارائه کند.

سدهی نیا در پاسخ به این مسئله که برخی واحدهای دانشگاه آزاد از ارائه وام دانشجویی به متقاضیان امتناع می کنند گفت: با توجه به اتمام بودجه وام شهریه مصوب مجلس واحدهای دانشگاه آزاد امکان ارائه این وام را ندارند در حالی که باید تمامی وام های صندوق رفاه دانشگاه آزاد به متقاضیانی که دارای شرایط باشند ارائه شود. همچنین در صورت ارائه بودجه، وام شهریه دانشجویی مصوب سال جدید نیز به دانشجویان ارائه خواهد شد.

سدهی نیا ادامه داد: بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی وام شهریه دانشگاه آزاد اسلامی در سال تحصیلی جدید به صورت مستقل از وزارت علوم به حساب این دانشگاه واریز خواهد شد و این دانشگاه در ارائه وام به دانشجویان سریعتر عمل خواهد کرد.