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۱۵ شهریور ۱۳۸۷، ۱۱:۳۶

اسماعیل هنیه:

اعزام نیروی عربی به غزه ضرورت ندارد

اعزام نیروی عربی به غزه ضرورت ندارد

نخست وزیر دولت منتخب فلسطین با پیشنهاد مصر مبنی بر اعزام نیروهای عربی به غزه مخالفت و اعلام کرد: ما از نیروهای عربی برای آزادسازی قدس و کرانه باختری استقبال می کنیم اما غزه آزاد شده است و نیازی به نیروهای عربی ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما (خبرگزاری مستقل فلسطین)، اسماعیل هنیه شب گذشته در یک جشنواره دینی در غزه تصریح کرد: ما به منظور تداوم پایداری ملت فلسطین، رفع محاصره غزه و بازگشایی گذرگاه های آن به نقش عربی و نه نیروهای عربی نیاز داریم.

نخست وزیر دولت منتخب فلسطین در ادامه تاکید کرد: غزه امروز مصمم به احیای وحدت ملی و از سرگیری گفتگوهای ملی به دور از وتوی آمریکاست.

در همین راستا "احمد بحر" نایب رئیس مجلس قانونگذاری فلسطین نیز تصریح کرد: آمریکا و اسرائیل نتوانستند اراده و مقاومت ما را از بین ببرند بلکه مقاومت فلسطین پوزه رژیم مسخ شده (صهیونیستی) را به خاک مالید.

جبهه خلق برای آزادی فلسطین نیز روز دوشنبه مخالفت خود را با اعزام نیروهای عربی به غزه اعلام کرد و در عین حال تشکیل یک هیئت جدید فلسطینی را برای اداره امور امنیتی اراضی فلسطین خواستار شد.

لازم به ذکر است که "احمد ابوالغیط" وزیر امور خارجه مصر روز یکشنبه پیشنهاد کرده بود که به منظور توقف مناقشه اسرائیلی فلسطینی، نیروهای عربی به نوارغزه اعزام شوند.

کد مطلب 744196

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