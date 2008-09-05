به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ، دکتر محمود احمدی‌نژاد در گفتگوی اختصاصی با شبکه NHK ژاپن در پاسخ به سوالی تصریح کرد: موضوع هسته‌ای ایران موضوعی ساده و معمولی است. ملت ایران مانند سایر ملت‌ها علاقمند است از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای استفاده کند و این حق ایرانیان است و همه قوانین بین‌المللی نیز این حق را به رسمیت می‌شناسند.



رئیس ‌جمهور با اشاره به اینکه ماجراهایی که درخصوص برنامه هسته‌ای ایران ایجاد شده است، سیاسی و فاقد پایه حقوقی است، خاطر نشان کرد: جالب است کسانی که ژاپن را با بمباران اتمی قربانی کردند و امروز نیز دهها کلاهک هسته‌ای دارند با فعالیت صلح‌ آمیز ایران مخالفت می‌کنند.



وی افزود: ما از قربانی شدن ملت ژاپن در آن نبرد ناجوانمردانه متأسفیم و امیدواریم در زندگی بشر چنین جنایاتی تکرار نشود.



احمدی‌نژاد با اشاره به اینکه قدرت‌های زورگو برای مقابله با برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران همزمان دو خطای بزرگ را مرتکب شده‌اند، گفت: آنها اولاً با ممانعت از حق قانونی ملت‌ها فضای جهانی را متشنج می‌کنند که در چنین فضایی همه زیان می‌بینند و دوم اینکه آنها انرژی اتمی را معادل بمب قرار می‌دهند. این در حالی است که انرژی هسته‌ای، انرژی مفید، پاک و سالم است و همه باید از آن استفاده کنند اما بمب اتم زشت و ضدانسانی است، قدرت‌های زورگو با یکی فرض کردن این دو قصد دارند مانع از دستیابی و استفاده ملت‌ها از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای شوند.



رئیس‌جمهور همچنین خساراتی را که به خاطر مصرف انرژی‌های فسیلی به طبیعت و انسان وارد می‌شود، غیرقابل اندازه‌گیری دانست و اظهار داشت: چنین خساراتی در حالی به جهان وارد می‌شود که انرژی هسته‌ای در صنعت و تولید نیرو نقش بسزایی دارد و کاملاً پاک بوده و آلودگی ایجاد نمی‌کند.



وی تصریح کرد: قدرت‌های زورگو به جای اینکه کلاهک‌های اتمی خود را از بین ببرند، مانع از استفاده دیگران از انرژی صلح ‌آمیز هسته‌ای می‌شوند. ملت ژاپن که قربانی اقدامات وحشیانه قدرت‌های زورگو است، به همراه سایر ملت‌ها حق دارد از انرژی هسته‌ای استفاده کند؛ از اینرو باید متحد شویم تا دو سه قدرت ناصالح و بداخلاق خلع سلاح شوند و در چنین صورتی است که بشریت به آرامش خواهد رسید.



احمدی‌نژاد در پاسخ به سوال دیگری درباره بسته پیشنهادی 1+5 به تهران خاطر نشان کرد: قبل از اینکه آنها بسته پیشنهادی خود را ارائه دهند،ما نیز بسته پیشنهادی داده بودیم ومنطقی این است که ابتدا روی مشترکات دوبسته بحث شود و چنانچه در مشترکات به توافق رسیدیم، اختلافات راحت‌تر حل می‌شود.



رئیس‌جمهور افزود: ما تحریم‌ها را غیرقانونی می‌دانیم و آن را به رسمیت نمی‌شناسیم که حالا بخواهند از آن به عنوان امتیازی استفاده کنند. همه می‌دانند فعالیت هسته‌ای کشورمان کاملاً قانونی است و حتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش‌های خود صلح‌آمیز بودن آن را تأیید کرده است؛ با این وجود بر پایه منطق، قانون، عدالت و احترام متقابل آماده گفت‌وگو هستیم.



رئیس شورای عالی امنیت ملی در پاسخ به این سوال که آیا از اعمال تحریم‌های جدید نمی‌ترسید، خطاب به مجری شبکه NHK ژاپن گفت: اگر کسی بخواهد استقلال ژاپن را سلب کند مردم ژاپن چه عکس‌العملی نشان می‌دهند؟ قطعاً تنها به اعتراض صرف نمی‌پردازند و مقابله می‌کنند، استفاده از حقوق قانونی جزء استقلال یک کشور و ملت است. البته بعید می‌دانم آنها بتوانند جمهوری اسلامی ایران را تحریم کنند؛ چرا که در واقع خودشان را تحریم می‌کنند.



احمدی‌نژاد خاطر نشان کرد: ایران دارای منابع، استعدادهای فراوان و موقعیت ژئوپلتیک است و با چنین ویژگی‌هایی تحریم‌ها بی‌معنی خواهد بود؛ ضمن اینکه ملت ایران برای پیشرفت نیاز به دیگران ندارد.



رئیس‌جمهور در ادامه این مصاحبه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر رئیس‌جمهور آینده آمریکا تقاضای مذاکره درباره آینده روابط داشته باشد پاسخ تهران چه خواهد بود، خاطر نشان کرد: ملت ایران اهل گفتگوست، البته شرایط آمریکا به گونه‌ای شده است که هرکس انتخاب شود، باید رفتار و سیاست دولتمردان سابق را تغییر دهد؛ رفتاری که نه به نفع مردم آمریکا بوده و نه به نفع جهان است.



وی تصریح کرد: محدود کردن دایره دخالت آمریکا در جهان و اصلاح رفتار آمریکا با ملت‌ها از جمله ملت ایران دو تغییری است که رئیس‌جمهور جدید آمریکا مجبور است آن را انجام دهد. دولت آینده آمریکا باید به مسائل داخلی کشور خود متمرکز شود و این ضروری است؛ در غیر این صورت جامعه آمریکا از درون دچار آسیب می‌شود.



احمدی‌نژاد با تأکید بر اینکه دولت‌های آمریکا همواره در نقطه مقابل ملت ایران قرار داشته‌اند، تصریح کرد: آمریکا و دولتمردان آن تاکنون از این گونه رفتار سودی نبرده‌اند و عاقلانه آن است که رفتار خود را تغییر دهند؛ البته ما نیز از گفتگو در شرایط عادلانه و احترام‌آمیز استقبال می‌کنیم و چنین پیشنهادی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.



رئیس‌جمهور اضافه کرد: برای همه ملت‌ها از جمله ملت ژاپن و آمریکا احترام قائلیم اما رفتارهای دوگانه را هرگز نمی‌پذیریم.



وی در پاسخ به این سوال که آیا روی کار آمدن «اوباما» در آمریکا به نفع ایران است، گفت: برای ایران فرقی نمی‌کند چه کسی در آمریکا رئیس‌جمهور ‌شود؛ مهم‌ این است هر کسی که روی کار می‌آید باید این اقدامات را انجام دهد، البته به شعارهای انتخاباتی نیز نمی‌توان زیاد اعتماد کرد و ما منتظر عمل آنان خواهیم بود؛ چرا که بعضاً عمل‌ها با شعارها متفاوت است، البته زمان به نفع آمریکا نیست؛ مگر اینکه این تغییرات اساسی را انجام دهند.



احمدی‌نژاد در پاسخ به این سوال خبرنگار ژاپنی که در جامعه ایرانی فرهنگ، فیلم و اجناس آمریکایی طرفدارانی دارد، گفت: ملت ایران با همه ملت‌ها رابطه خوبی دارد و به مردم ژاپن هم علاقمند است و فیلم‌های ژاپنی را هم زیاد تماشا می‌کند ، اصولاً ملت‌ها در تعامل با یکدیگر رشد می‌کنند و ملت ایران نیز در ارتباطات خود با دیگران محدودیتی قائل نیست و در این خصوص هم نگرانی وجود ندارد؛ چرا که به‌خاطر فرهنگ غنی همواره در تعاملات فرهنگی، فرهنگ غالب بوده‌ایم و همواره دیگران تحت تأثیر فرهنگ ایرانیان بوده‌اند.



رئیس‌جمهور افزود: مردم آمریکا هم مثل سایر مردم جهان خواهان صلح، عدالت، ‌دوستی و آرامش هستند و از درگیری و خشونت بیزارهستند، اگر مردم آمریکا فرصت و آزادی لازم را در اختیار داشته باشد، حتماً با بسیاری از رفتار دولتمردان خود به مخالفت می‌پردازد؛ منتها در آنجا برخلاف ادعاها دمکراسی کامل برقرار نیست و بسیاری از مردم امکان ابراز نظر ندارند.



احمدی‌نژاد در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره ارزیابی خود از چند قطبی شدن جهان اظهار داشت: از پیشرفت و اقتدار همه ملت‌ها استقبال می‌کنیم؛ مشروط بر اینکه این پیشرفت و اقتدار در خدمت عدالت و صلح باشد. با تشکیل قطب‌های گوناگون نباید حقوق مردم ضایع شود. البته به طور معمول اگر تعداد قطب‌ها زیاد باشد، فرصت سلطه‌گری هم کاهش پیدا می‌کند اما این روند لزوماً به معنای عدالت و صلح نیست.



وی تأکید کرد: باید به سمت تکثر قطب‌ها برپایه عدالت و صلح در کنار اصلاح مقررات جهانی حرکت کنیم؛ مقرراتی که اجازه می‌دهد برخی دولت‌ها و کشورها حقوق دیگران را تضییع کنند. عده‌ای که پس از جنگ جهانی دوم خودشان را پیروز جنگ نامیدند، مقررات جهانی را به نفع خود نوشتند و برای دیگران هیچ حقی قائل نشدند؛ در حالی که امروز از آن دوران بیش از 60 سال می‌گذرد و جوانان امروز ژاپنی و آلمانی چه گناهی دارند که به خاطر اقدامات 60 سال قبل تنبیه و تحقیر می‌شوند.



رئیس‌جمهور خاطر نشان کرد: نیازمند مناسبات جدید سیاسی، اقتصادی، امنیتی و فرهنگی در جهان هستیم و باید با کمک هم این مناسبات را حاکم کنیم.



احمدی‌نژاد در پاسخ به این سوال که روابط ایران و ژاپن به‌خاطر موضوع هسته‌ای رو به نزول رفته است و انتظار شما برای توسعه بیشتر این روابط از سوی دولتمردان ژاپنی چیست، تصریح کرد: تهران علاقمند به توسعه روابط با همه کشورها بخصوص ژاپن است؛ چرا که قرابتها و سنت‌های فرهنگی مشترکی داریم اما در کار دولت ژاپن دخالت نمی‌کنیم و باید دولتمردان ژاپن خود تصمیم بگیرند، بدون تردید آینده از آن ملت ایران است و نباید روابط را تحت تأثیر فشار دیگران تنظیم کرد.



وی اضافه کرد: علاقمند به توسعه هر چه بیشتر روابط همراه با احترام متقابل هستیم، اما انتخاب با دولت ژاپن است. ملت ایران نشان داده که می‌تواند پیشرفت کند و شکی نیست در 20 سال آینده جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهای بزرگ و پیشرفته خواهد بود و از این‌رو علاقمندیم دوستانمان با ما همراهی کنند.



رئیس‌جمهور در پاسخ به سوال خبرنگار شبکه NHK که پرسید آیا همواره درهای ایران به روی ژاپن باز خواهد ماند، تصریح کرد: ممکن است؛ چون بالاخره شرایط عوض می‌شود، اگر بتوانیم خودمان چیزی را تولید کنیم دیگر نیازی به دیگران وجود نخواهد داشت ، ضمن اینکه رفتار کشورها در موقعیت‌های گوناگون در حافظه تاریخی ملت‌ها ضبط می‌شود و در تنظیم مناسبات آینده مؤثر است.



احمدی‌نژاد همچنین درپاسخ به سوالی مبنی براینکه آینده ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید، خاطرنشان کرد: ایران یک کشور کاملاً مستقل است و با سرعت به سمت قله‌های پیشرفت حرکت می‌کند و در مناسبات منطقه‌ای و جهانی تأثیرگذار است، ملت ایران جزء خودباورترین ملت‌هاست و تاریخ ایران سرشار از افتخار است.



رئیس‌جمهور تصریح کرد: پیام ملت ایران همواره در طول تاریخ و حتی زمانی که در اوج قدرت جهانی قرار داشت، پیام صلح، دوستی و عدالت بود و این ویژگی‌ها در آینده نیز در انتظار ملت ایران است، ایران قدرت بزرگ اقتصادی، فرهنگی و سیاسی خواهد شد اما این قدرت، قدرت انسانی، دوستی و محبت است، ایرانیان همواره پیشرفت خود را با بشریت تقسیم کرده‌اند؛ چرا که معتقدند زمانی به سعادت کامل خواهند رسید که همه بشریت سعادتمند باشند و از این رو تلاش دارند برای تحقق این هدف نقش برجسته‌ای ایفا کنند.