نشست دوباره گروه تامین کنندگان هسته ای برای بررسی قرارداد هند-آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، بعد از شکست نشست ماه گذشته گروه تامین کنندگان هسته ای، 45 عضو این گروه با هدف حل اختلاف نظرهای خود درباره اینکه آیا اجازه صادرات سوخت و فناوری هسته ای را به هند بدهند یا نه، از شب گذشته نشست دو روزه ای را آغاز کردند.

بر اساس این گزارش، روسیه، آمریکا و فرانسه خواهان لغو تحریمهای این گروه علیه هند هستند در حالی که کشورهای نروژ، ایرلند، نیوزلند، سوئیس، هلند و اتریش با این اقدام مخالف هستند.

لازم به ذکر است، هند از آنجا که عضو NPT نبوده و پادمانهای آژانس بین المللی انرژی اتمی را رعایت نمی کند با تحریم این گروه مواجه شده است.

هرچند آژانس بین المللی انرژی اتمی در تاریخ 1 آگوست موافقت خود را برای امضای توافقنامه ای با هند درباره پادمانها اعلام کرد اما با این وجود هنوز تحریمهای گروه تامین کنندگان هسته ای علیه دهلی نو به قوت خود باقی است.

در همین زمینه انتظار می رود هند با ضرورت عضویت در ان .پی .تی که شرط اصلی دریافت خدمات، مواد، تجهیزات و فناوری هسته ای این گروه است، مواجه شود.

چنین عضویتی به طور اتوماتیک تمامی تاسیسات هسته ای اعضا را تحت نظارت پادمانهای آژانس قرار می دهد، موضوعی که هند تا کنون از آن طفره رفته و تنها پس از امضای پیمان هسته ای اخیر خود با آمریکا بازرسی آژانس از برخی تاسیسات هسته ای خود را پذیرفت.

بر اساس توافقنامه هسته ای که در مارس 2006 به امضای واشنگتن و دهلی نو رسید، هند به شرط آنکه فعالیت هسته ای نظامی خود را از فعالیتهای صلح آمیزش جدا کند به فناوری هسته ای آمریکا دست پیدا می کند. این توافقنامه پس از پشت سر گذاشتن کش و قوسها و مخالفتهای زیاد در ماه جولای به تصویب پارلمان هند رسید و قرار است کنگره آمریکا نیز نظر خود را درباره آن اعلام کند.