5 میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی به واحدهای صنعتی اختصاص می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، اجرای طرح آمایش صنعتی و معدنی با آغاز عملیات اجرایی 5 طرح صنعتی ، طی مراسمی با حضور معاون حقوقی ، امور مجلس و استانهای وزیر صنایع و معادن در استان قزوین آغاز شد .



مرتضی تمدن در این مراسم طی سخنانی گفت: 5 میلیارد دلار تسهیلات به صنایعی که نیاز به سرمایه در گردش دارند پرداخت می‌شود.

وی افزود : این میزان اعتبار با اجازه مجلس شورای اسلامی از حساب ذخیره ارزی برداشت و به صنایع پرداخت خواهد شد.

معاون حقوقی ، امور مجلس و استانهای وزیر صنایع و معادن خاطرنشان کرد : این تسهیلات در قالب تسهیلات ارزی و بدون تبدیل آن به ریال به صنایع پرداخت می شود و هیچ‌گونه اثر تورمی نیز برجای نخواهد گذاشت.

تمدن اولویت پرداخت این تسهیلات را به صنایعی که با مشکل مالی مواجه هستند، دانست و اظهار داشت : تسهیلات یادشده براساس برنامه زمان‌بندی شده و با معرفی این صنایع از سوی استانها پرداخت می‌شود.

وی با اشاره به دستور رئیس جمهوری به بانک مرکزی درخصوص پرداخت تسهیلات به صنایع تصریح کرد : با تحقق این امر ، مشکل واحدهای صنعتی که با کمبود سرمایه مواجه شده بودند رفع خواهد شد.

معاون حقوقی ، امور مجلس و استانهای وزیر صنایع و معادن خاطرنشان کرد: مهمترین دغدغه کشور ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی است که با اجرای طرح آمایش صنعتی و معدنی محقق می‌شود.

این واحدها که در شهرهای قزوین و تاکستان اجرا می شوند ، زمینه اشتغال 880 نفر را فراهم خواهند کرد . میزان سرمایه‌گذاری برای این طرحها هزار و 600 میلیارد ریال برآورد می‌شود و محصول تولیدی شرکتهای موردنظر ، فولاد میلگردی ، تیرآهن ، نخ پلی‌استر و پلی‌اکریلیک اسید می‌باشد .