تنیس روی میز ایران در رنکینگ جهانی 368 پله صعود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در تازه ترین رنکینگ تنیس روی میز جهان تغییری در صدر جدول حاصل نشده است اما بازیکنان ایران صعود قابل توجهی داشته اند.

در بخش مردان چهار بازیکن چینی به همراه "سامسونوف" بلاروس همچنان رده های اول تا پنجم جدول رده بندی برترین پینگ پنگ بازان جهان را به خود اختصاص داده اند. در این بخش محمدرضا اخلاق پسند که همچنان نفر اول ایران در رنکینگ جهانی است با 22 پله صعود از رده 339 به 317 رسیده است.

افشین نوروزی تنها نماینده ایران در مسابقات المپیک 2008 پکن با 25 پله صعود در رده 345 قرار گرفته است. مهران احدی کاپیتان تیم ملی تنیس روی میز کشورمان همچون افشین نوروزی 25 پله صعود داشت. وی با این صعود به رده 358 رسید. عارف احمدی فر دیگر ملی پوش کشورمان هم در رده 482 قرار گرفت. این بازیکن 36 رده ارتقا داشت.

در این رده بندی نوشاد عالمیان نیز از رده 562 به 526 رسید. وی 36 پله صعود کرده است. در رده بندی فدراسیون جهانی تنیس روی میز، "بوبوسیکا" بازیکن رومانی الاصل تیم ملی ایتالیا که در رقابت های المپیک 2008 پکن بر افشین نوروزی غلبه کرد از رده 112 به 102 رسیده است.

در بخش زنان نیز همچنان بازیکنان چینی رده های اول تا پنجم را در اختیار دارند. در این بخش ندا شهسواری عضو تیم ملی تنیس روی میز بانوان کشورمان با 49 پله ارتقا از رده 663 به 414 رسید. النا تیتارنکو نیز 60 پله پیشرفت داشت و در رده 706 قرار گرفت. محجوبه عمرانی و مریم صامت نیز به ترتیب با 58 و 57 پله صعود در رده های 735 و 821 جای گرفتند. رده بندی جدید فدراسیون جهانی تنیس روی میز بر اساس پیکارهای المپیک انجام شده است.