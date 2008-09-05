به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل روابط عمومی سازمان فرهنگی هنری شهرداری اعلام کرد رحمت‌الله محرابی گفت: در مذاکره با مسئولان شرکت بهره‌برداری مترو درباره عملیات احداث خط شش، قول قطعی مبنی بر آسیب نرسیدن به ساختمان عکسخانه شهر از آنها گرفته شده و این مکان مدتی نیمه‌فعال خواهد بود.

وی با اشاره به امکان جابجایی اشیای داخل موزه عکسخانه شهر به یک محل مناسب افزود:‌ با وجود صحبت‌های تعدادی از عکاسان مبنی بر آسیب‌پذیر بودن اشیای موزه، این اشیا کاملاً منقول هستند و ابتدا جابجایی صورت خواهد گرفت و سپس عملیات عمرانی مترو آغاز می‌شود.

محرابی علت به حالت نیمه تعطیل درآمدن مکان فعلی موزه را تردد کارگران و وسایل احداث مترو دانست و خاطرنشان ساخت: ساختمان موزه به هیچ عنوان در طرح تخریب نیست. با همکاران مترو تهران نهایت تعامل را داریم و دوستان قول داده‌اند بدون فراهم آمدن شرایط مناسب فعالیت موزه، عملیات عمرانی را آغاز نکنند.

وی افزود: توسعه حمل و نقل عمومی نیاز همه شهروندان و یک ضرورت است و این از اهمیت فعالیت عکسخانه شهر نمی‌کاهد. مدیران مترو نیز به این مسئله واقفند و قول توسعه ساختمان موزه را نیز داده‌اند. فعالیت موزه متوقف نخواهد شد و ممکن است مکان آن تا پایان احداث خط شش مترو به نقطه مناسب دیگری تغییر کند.

موزه عکسخانه شهر در میدان هفت تیر، خیابان بهار شیراز، میدان بهار شیراز واقع است و نخستین موزه تخصصی کاربردی ایران به حساب می‌آید که در فضایی به مساحت 250 متر مربع ساخته شده است.