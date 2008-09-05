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۱۵ شهریور ۱۳۸۷، ۱۵:۱۸

امام جمعه کرج:

انفجار برجهای دوقلو سناریوی برای حمله به مسلمانان بود

کرج - خبرگزاری مهر: حجت الاسلام محسن کازرونی گفت: انفجار برجهای دوقلو در آمریکا سناریویی از پیش طراحی شده توسط سردمداران استکبار بود که برای توجیه حمله به کشورهای مسلمان طراحی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، امام جمعه کرج در خطبه های نماز جمعه این هفته کرج اظهار ادشت: عواقب و تبعات انفجار برجهای دوقلو بیش از آنکه آمریکا را تحت تاثیر قرار دهد ناجوانمردانه متوجه مسلمانان جهان شد زیرا سردمداران استکبار سعی کردند انفجار این برجها را متوجه مسلمانان کنند و اولین تفسیر آنها پس از حضور در رسانه ها این بود که جنگهای صلیبی با انفجار آغاز خواهد شد و در فاصله کمی از آن آمریکا به افغانستان و عراق حمله کرد.

وی افرود: این در حالیست که کسانی که از شرایط ایالات متحده آمریکا با خبرند، مطلعند که فضای امنیتی خاصی در این کشور حاکم است و پذیرش این امر که حمله چند هواپیما به این برجها از نظر دستگاه امنتیی دور مانده، منطقی نیست.

کازرونی خاطرنشان کرد: پس از آن نیز شاهدیم که 130 مهندس در این ایالت شواهد و مدارکی ارائه کردند و حتی از نظر فیزیکی و سازه ساختمان نیز این امر را غیر منطقی دانستند.

امام جمعه کرج با اشاره به اینکه هدف دولتمردان آمریکا از طراحی چنین برنامه ای علاوه بر حمله به مسلمانان و تخریب چهره آنها، رونق اقتصاد این ایالت بود، یادآور شد: در آن زمان اقتصاد آمریکا رو به نابودی بود و این ایالت تنها تولید کننده محصولات مصرفی بود از این رو با طراحی چنین سناریویی سعی شد با جو سازی شرایط برای خروج تسلیحات و رونق صنعت اسلحه سازی فراهم شود تا اقتصاد آنها از ورشکستگی نجات یابد.

وی تصریح کرد: تمام  این برنامه ها از طرفی برنامه چینی برای حمله به ایران بود که البته خواست و تقدیر الهی چیز دیگری را می خواست و هیچگاه این میل استکبار و صهیونیست به مرحله اجرا در نمی آید.

وی همجینین با یادآوری حادثه 17 شهریور و جمعه خونین گفت: هزاران نفر در یک برنامه مسالمت آمیز برای بیان حرف و خواسته خود دست به راهپیمایی زدند اما همین افراد که مدعی حفظ حقوق بشر هستند با اسلحه جواب این افرد را دادند و این روز نیز به خواست خدا برای مسلمانان سرنوشت ساز شد و خون مسلمانان را جوش آورد و به نفع مسلمانان تمام شد.

کازرونی در پایان ضمن توصیه به بهره گیری همگان از ماه مبارک رمضان تاکید کرد: رمضان فرصتی دوباره برای بازگشت مسلمان به آغوش پروردگارش است که باید از این فرصتها به نحو احسنت بهره گیری کرد.

کد مطلب 744262

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