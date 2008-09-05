انفجار برجهای دوقلو سناریوی برای حمله به مسلمانان بود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، امام جمعه کرج در خطبه های نماز جمعه این هفته کرج اظهار ادشت: عواقب و تبعات انفجار برجهای دوقلو بیش از آنکه آمریکا را تحت تاثیر قرار دهد ناجوانمردانه متوجه مسلمانان جهان شد زیرا سردمداران استکبار سعی کردند انفجار این برجها را متوجه مسلمانان کنند و اولین تفسیر آنها پس از حضور در رسانه ها این بود که جنگهای صلیبی با انفجار آغاز خواهد شد و در فاصله کمی از آن آمریکا به افغانستان و عراق حمله کرد.

وی افرود: این در حالیست که کسانی که از شرایط ایالات متحده آمریکا با خبرند، مطلعند که فضای امنیتی خاصی در این کشور حاکم است و پذیرش این امر که حمله چند هواپیما به این برجها از نظر دستگاه امنتیی دور مانده، منطقی نیست.

کازرونی خاطرنشان کرد: پس از آن نیز شاهدیم که 130 مهندس در این ایالت شواهد و مدارکی ارائه کردند و حتی از نظر فیزیکی و سازه ساختمان نیز این امر را غیر منطقی دانستند.

امام جمعه کرج با اشاره به اینکه هدف دولتمردان آمریکا از طراحی چنین برنامه ای علاوه بر حمله به مسلمانان و تخریب چهره آنها، رونق اقتصاد این ایالت بود، یادآور شد: در آن زمان اقتصاد آمریکا رو به نابودی بود و این ایالت تنها تولید کننده محصولات مصرفی بود از این رو با طراحی چنین سناریویی سعی شد با جو سازی شرایط برای خروج تسلیحات و رونق صنعت اسلحه سازی فراهم شود تا اقتصاد آنها از ورشکستگی نجات یابد.

وی تصریح کرد: تمام این برنامه ها از طرفی برنامه چینی برای حمله به ایران بود که البته خواست و تقدیر الهی چیز دیگری را می خواست و هیچگاه این میل استکبار و صهیونیست به مرحله اجرا در نمی آید.

وی همجینین با یادآوری حادثه 17 شهریور و جمعه خونین گفت: هزاران نفر در یک برنامه مسالمت آمیز برای بیان حرف و خواسته خود دست به راهپیمایی زدند اما همین افراد که مدعی حفظ حقوق بشر هستند با اسلحه جواب این افرد را دادند و این روز نیز به خواست خدا برای مسلمانان سرنوشت ساز شد و خون مسلمانان را جوش آورد و به نفع مسلمانان تمام شد.

کازرونی در پایان ضمن توصیه به بهره گیری همگان از ماه مبارک رمضان تاکید کرد: رمضان فرصتی دوباره برای بازگشت مسلمان به آغوش پروردگارش است که باید از این فرصتها به نحو احسنت بهره گیری کرد.