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۱۵ شهریور ۱۳۸۷، ۱۴:۵۰

بازداشت سرکرده فتح الاسلام در سوریه

مسئولان سوری از بازداشت "شاکر العبسی" سرکرده گروه فتح الاسلام که تحت پیگرد دولت لبنان قرار دارد، خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی محیط، منابع لبنانی اعلام کردند: در حال حاضر برای توافق در مورد اینکه شاکر العبسی به لبنان تحویل داده شود یا در سوریه محاکمه شود از طریق کانال های امنیتی، تماس هایی میان دمشق و بیروت جاری است.

همچنین روزنامه البیان چاپ امارات در گزارشی درباره سرنوشت شاکرالعبسی پس از درگیری در اردوگاه نهرالبارد نوشت: العبسی پس از ورود غیرقانونی به سوریه توسط نیروهای امنیتی این کشور بازداشت شده است.

در پی کنترل ارتش لبنان بر اردوگاه نهرالبارد و سقوط آن در شمال لبنان در سپتامبر گذشته، شاکر العبسی به شیوه ای مبهم و نامعلوم فرار کرد.

در جریان درگیری ها در اردوگاه نهرالبارد که 106 روز به طول انجامید؛ بیش از 400 نفر کشته شد.

کد مطلب 744278

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