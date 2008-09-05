بازداشت سرکرده فتح الاسلام در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی محیط، منابع لبنانی اعلام کردند: در حال حاضر برای توافق در مورد اینکه شاکر العبسی به لبنان تحویل داده شود یا در سوریه محاکمه شود از طریق کانال های امنیتی، تماس هایی میان دمشق و بیروت جاری است.

همچنین روزنامه البیان چاپ امارات در گزارشی درباره سرنوشت شاکرالعبسی پس از درگیری در اردوگاه نهرالبارد نوشت: العبسی پس از ورود غیرقانونی به سوریه توسط نیروهای امنیتی این کشور بازداشت شده است.

در پی کنترل ارتش لبنان بر اردوگاه نهرالبارد و سقوط آن در شمال لبنان در سپتامبر گذشته، شاکر العبسی به شیوه ای مبهم و نامعلوم فرار کرد.

در جریان درگیری ها در اردوگاه نهرالبارد که 106 روز به طول انجامید؛ بیش از 400 نفر کشته شد.