مسئولان توجه ویژه به مستمندان در ماه رمضان داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده ولی فقیه در مازندران امروز در خطبه های نماز جمعه ساری در جمع نمازگزاران ساروی افزود: مومنین در ماه رمضان دل تکانی کنند چرا که ماه رمضان ماه دل و ارتباط با میزبان واقعی یعنی خدا است.

وی خاطر نشان کرد: دولت نیز باید توجه خود را به فقرا و نیازمندان جامعه در این ماه مضاعف شود.

خطیب جمعه مرکز استان با اشاره به برکات و فیوضات ماه مبارک رمضان تصریح کرد: متاسفانه به رغم کنترلهای دولت برای تنظیم بازار، کالاهای اساسی در این ماه بی مورد افزایش می یابد که نیاز به چاره اندیشی در این زمینه احساس می شود.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه مومنین باید با ترویج فرهنگ مهدویت و شیعه پروری در جامعه اسلامی و ایران اسلام و دین را ترویج دهند، یادآور شد: ترویج حکومت شیعی و تقوی در حکومت اسلامی بر مومنین واجب است.

طبرسی با اعلام این مهم که ظهور امام زمان صرفا با اراده خداوند باری تعالی صورت خواهد گرفت از مومنین خواست بدون اتکا و توجه به شبهات و فرقه های پوچ و واهی، ایمان و تقوی خود را در جامعه تسری دهند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی مازندران در ادامه با تاکید بر توسعه فرهنگ عمومی و برخورد با اراذل و اوباش در جامعه از سوی نیروی انتظامی در عین حال از علما و روحانیون خواست در مجالس وعظ و خطابه، از تعالیم و آموزه های دینی به جوانان دریغ نوروزند.

وی همچنین از وعاظ و روحانیون خواست تا ضمن دعوت مردم به تقوی، آنان را به احکام، عقاید ورسائل دینی بیشتر آشنا سازند.

امام جمعه ساری افزود: علما و روحانیون در ماه رمضان از پرداختن به مسائل سیاسی حتی الامکان پرهیز کرده و مسائل دینی، اعتقادی و اسلامی را به مومنین گوشزد کنند.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری همچنین به واقعه خونین 17 شهریور اشاره کرد و گفت: انقلاب اسلامی ایران اکنون به برکت خون های پاک شهدای انقلاب و دفاع مقدس اکنون در جهان مقتدر تر می شود.

طبرسی خاطر نشان کرد: شیعه با عاشورا تاریخ و ارزش های ناب اسلامی خود را حفظ نموده و انقلاب اسلامی به واسطه وجود تفکر اسلامی و تبعیت از معمار کبیر انقلاب در جهان پیروز شد.

وی همچنین با تسلیت رحلت آیت الله طالقانی، شهادت دومین شهید محراب آیت الله مدنی را گرامی داشت.