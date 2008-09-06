نمایندگان مجلس به انتصابات وزیر بهداشت در دانشگاهها معترضند

دکتر حسینعلی شهریاری در گفتگو با خبرنگار مهر در پی برکناری دکتر زالی از ریاست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: "دکتر زالی یکی از روسای دانشگاههای موفق بود و وزیر بهداشت در زمینه تغییر رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مشورتی نداشته است."

نماینده مردم زاهدان در مجلس افزود: "وزیر بهداشت تا کنون در ارتباط با انتصاب روسای هیچ کدام از دانشگاههای علوم پزشکی کشور با کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مشورت نکرده است."

وی اضافه کرد: "انتصاب و جابجایی روسای دانشگاهها از اختیارات وزیر است اما باید طوری رفتار شود که باعث برخوردن نظم در محیط دانشگاهها نیز نشود."

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه هنوز اطلاعی از علت تغییر رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در دست نیست، به مهر گفت: "به هر حال شاید وزیر بهداشت می خواهد از دکتر زالی (رئیس برکنار شده دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی) در جای مهم تری استفاده کند."

دکتر شهریاری افزود: "دکتر زالی تلاش زیادی برای بهبود روند امور در دانشگاه انجام داد. بالاخره وزیر تصمیم گیرنده نهایی است و شاید می خواهد در جایگاه یا پست مهمتری از وجود دکتر زالی استفاده کند."

وی درباره برخی شنیده ها درباره مخالف افراد برجسته ای در جامعه پزشکی از جمله دکتر فاضل و دکتر ولایتی با برکناری رئیس پیشین دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به مهر گفت: "شنیده ام که حتی دکتر فاضل و دکتر ولایتی از وزیر بهداشت خواسته اند که در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی جابجایی انجام نگیرد، این موضوع را از خود دو بزرگوار (دکتر فاضل و دکتر ولایتی) نشنیده ام بلکه از دیگران شنیده شده و نمی دانم که چقدر صحت دارد."

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه درصد قابل توجهی از اعتراضاتی که بعضی از نمایندگان مجلس به وزیر بهداشت دارند مربوط به انتصابات روسای دانشگاههای علوم پزشکی کشور است، افزود: "زمانی که جمعی از نمایندگان در ارتباط با استیضاح وزیر بهداشت نامه جمع کردند تعدادی از اعتراضات در ارتباط با انتصاباتی بود که وزیر بهداشت انجام داده است."