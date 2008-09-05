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۱۵ شهریور ۱۳۸۷، ۱۵:۲۰

حقگو:

مفاهیم دینی در آثار جشنواره رویش متجلی می‌شود

مفاهیم دینی در آثار جشنواره رویش متجلی می‌شود

رئیس سازمان توسعه سینمایی سوره حوزه هنری از فیلمسازان مستعد و جوان خواست در تولید فیلم کوتاه دینی به جای نشان دادن مناسک و شعائر دین، مفاهیم ارزشمند آن را متجلی کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحسین حقگو با اشاره به جایگاه ارزشمند فیلم کوتاه در سینما به ستاد خبری جشنواره رویش گفت: فیلم کوتاه در سینما جایگاهی تعیین‌کننده دارد و به نوعی سکوی پرش فیلمسازان برای ورود به سینمای حرفه‌ای و فرصتی مناسب برای تجربه‌اندوزی است.

وی درباره ساخت فیلم‌های کوتاه دینی گفت: فیلمسازان مستعد و جوان باید به این نکته مهم دقت کنند که منظور از فیلم کوتاه دینی نشان دادن مناسک و شعائر دین نیست، بلکه باید دین و مفاهیم ارزشمند آن در فیلم‌ها متجلی شود. هنرمند باید بتواند پیام دینی را با یک قصه خوب به ترجمان تصویری مناسب تبدیل کند تا مفاهیم به خوبی به مخاطب منتقل شود.

رئیس سازمان توسعه سینمایی سوره تاکید کرد: نکاتی که باید فیلمسازان جوان تجربی مد نظر قرار دهند، منظم فیلم دیدن، تحلیل فیلم‌ها و توجه بیشتر به آموزش است. هنرمندان جوان در حوزه ادبیات باید مطالعه داشته باشند زیرا ادبیات پشتوانه سینما است و انجام این امور به صورت مستمر باعث افزایش توانمندی فیلمسازان تجربی خواهد شد.

چهارمین جشنواره سراسری فیلم کوتاه دینی رویش به کوشش حوزه هنری هفت تا 11 آبان‌ماه در مشهد مقدس برگزار می‌شود.

کد مطلب 744313

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