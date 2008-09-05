تغییر ساختار نظامی آمریکا در عراق/ تمرکز بر افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیویورک تایمز، بر اساس این درخواست محرمانه تعداد تیپ های نظامیان آمریکایی از 15 تیپ در ماه فوریه سال آینده به 14 تیپ کاهش می یابد و به همین ترتیب تا ماه مارس نیز هشت هزار نظامی دیگر آمریکایی از عراق خارج می شوند.

آمریکا در حال حاضر 146 هزار نظامی در عراق دارد.

به نوشته نیویورک تایمز، هرچند این فرماندهان خواهان خروج نظامیان امریکایی ازعراق و اعزام آنها به افغانستان هستند، اما این کاهش کمتر از میزان کاهشی است که پیش از این تصور می شد و این امر به دو دلیل صورت می گیرد اول به پایان رسیدن دوره ریاست جمهوری بوش و دوم به پایان رسیدن ماموریت ژنرال پتریوس در عراق به عنوان فرمانده نظامیان آمریکایی در این کشور.

لازم به ذکر است که ژنرال دیوید پتریوس به عنوان فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا در خاورمیانه منصوب شده است.

بر اساس این گزارش، پیشنهاد محرمانه پنتاگون، در کنفرانس ویدئویی روز چهارشنبه جرج بوش با "رابرت گیتس" وزیر دفاع و دریادار "مایکل مولن" رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا به اطلاع رئیس جمهور رسیده و نحوه تغییر ساختار ارتش آمریکا در عراق و اعزام نظامیان خارج شده از عراق به افغانستان نیز برای او ترسیم شده است.

به گفته مقامات پنتاگون، گزارش ارائه شده به بوش نتیجه یک همفکری جامع میان فرماندهان وزارت دفاع و ژنرال پتریوس بوده است.

بر اساس این طرح محرمانه در اوایل سال آینده میلادی یک تیپ زمینی و تعدادی از تفنگداران دریایی آمریکایی مستقر درعراق عازم افغانستان می شوند که بدین ترتیب تعداد چهار هزار و 500 نفر به تعداد نظامیان آمریکایی در افغانستان افزوده می شود.

به گزارش مهر، نیویورک تایمز در حالی خبر از احتمال تغییر ساختار نظامی آمریکا در عراق می دهد که چندی پیش اعلام شد فرماندهان انگلیسی و آمریکایی حاضر در افغانستان خواهان اجرای طرحی همانند طرح افزایش نیروها در عراق برای افغانستان هستند.