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۱۶ شهریور ۱۳۸۷، ۹:۳۶

دعای روز پنجم رمضان/

خدایا مرا از بندگان شایسته‌ات قرار ده

خدایا مرا از بندگان شایسته‌ات قرار ده

بارالها ...

اللهم اجعلنی فیه من المستغفرین
واجعلنی فیه من عبادک الصالحین القا نتین
واجعلنی فیه من اولیائک المقربین
بِرافَتک یا ارحم الراحمین.

خدایا در این روز مرا از آمرزش جویان در گاهت قرار ده
وقرار ده مرا در این روز از بندگان شایسته وفرمانبردارت
و در این روزمرا از دوستان نزدیکت قرار ده
به حق  مهربانى ات، اى مهربان ترین مهربانان.

کلام نور :

امام رضا(ع):

انما امروا بالصوم لکى یعرفوا الم الجوع و العطش فیستد لوا على فقر الاخر.

مردم به انجام روزه امر شده‏اند تا درد گرسنگى و تشنگى را بفهمند و به واسطه آن فقر و بیچارگى آخرت را بیابند.

وسائل الشیعه

کد مطلب 744340

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