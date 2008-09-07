بین المللی شدن فرودگاه نوشهر در هاله ای از ابهام

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها در حالی از مرحله دوم سفر هیئت دولت به مازندران سخن به میان می آید که با گذشت بیش از 20 ماه از سفر دوره اول، هنوز برخی از مصوبات مهم آن در این استان اجرایی و عملیاتی نشده است. این در حالی است که اجرای این مصوبه که از آن به عنوان مغز مصوبات سفر اول دولت در مازندران یاد می شود در توسعه زیرساختهای منطقه گردشگر پذیر غرب مازندران اهمیت حیاتی دارد.

وجود برخی موانع پروازی نظیر ساختمانهای غیرمجاز حریم باند فرودگاه و دکل 130 متری صدا و سیما در منطقه رادیو دریای چالوس تداوم فعالیت فرودگاه بین المللی نوشهر را خدشه دار و با مشکل روبرو کرده است.

این مشکلات موجب شده تا متولیان و برنامه ریزان به جای هم اندیشی و سیاستگذاری برای اجرای مصوبات دولت در این فرودگاه بیشتر تلاش خود را صرف رایزنی برای رفع موانع پروازی کنند.

برآیندها حاکی از آن است که اگر نسبت به رفع موانع پروازی و اجرای برنامه های سفر دولت در این فرودگاه اقدام نشود بدون شک واقعیت وجود فرودگاه در این منطقه به رویا و خاطره ای در اذهان اهالی غرب مازندران مبدل می شود.

در عین حال جمعی از مسئولان شهرستانهای نوشهر و چالوس در گفتگو با خبرنگاران مهر خواستار رفع موانع پروازی و تسریع در اجرای مصوبات سفر هیئت دولت در فرودگاه منطقه شدند.

دوره جدید فعالیت فرودگاه بین المللی نوشهر پس از سالها تعطیلی از بهمن ماه 84 آغاز شده است.

این عده در گفتگو با خبرنگار مهر علاوه بر رفع موانع فرآروی، تعیین حریم و دالان پروازی در نقشه جامع شهری را در شهرستانهای نوشهر و چالوس ضروری دانستند.

فرماندار نوشهر خاطرنشان کرد: وجود موانع پروازی تهدیدی جدی برای فعالیت فرودگاه این شهرستان گردشگر پذیر است.

سید هاشم فاطمی افزود: به رغم برگزاری جلسات متعدد و مکاتبات با صدا و سیمای استان نسبت به رفع و برداشتن دکل غیرمجاز 130 متری، تاکنون اقدامی در این زمینه نشده است.

وی اظهار داشت: وجود این مانع زمینه بین المللی شدن و اجرای مصوبه سفر هیئت دولت را در فرودگاه نوشهر با مشکل روبرو کرده است.

وی تصریح کرد: موانع پروازی خارج از حوزه این شهرستان است و در صورت قرار گرفتن در این شهرستان، این نهاد قاطعانه نسبت به جمع آوری آن اقدام می کرد.

به گفته فاطمی، مسئولان صدا و سیمای مازندران باید نسبت به خواسته به حق اهالی منطقه که توسعه فرودگاه این شهر است، واکنش مثبت نشان دهند.

فرماندار نوشهر یادآور شد: با گذشت بیش از 20 ماه از سفر اول هیئت دولت به مازندران، طرح توسعه و بین المللی شدن فرودگاه نوشهر نه تنها اجرا نشده بلکه اکنون فرودگاه در آستانه تعطیلی است.

قربانعلی مشایخ، فرماندار چالوس نیز بر لزوم رفع موانع پروازی در فرودگاه نوشهر تاکید کرد و گفت: برای رفع این مانع، موضوع از طریق مراجع قضایی در حال پیگیری است.

وی افزود: مسئولان فرودگاه باید برای رفع موانع پروازی پیگیری بیشتری کنند و این نهاد آماده همکاری لازم است.

شهردار نوشهر بیان داشت: نباید بر اثر کم توجهی فرودگاه بین المللی نوشهر تعطیل شود زیرا این فرودگاه ملی است و باید توسعه یابد.

علی امانی عنوان کرد: ساخت و سازهای حریم پروازی این فرودگاه در حوزه این شهر نیست و مربوط به شهر چالوس است.

وی اظهار داشت: به دلیل اهمیت وجود این فرودگاه برای مردم منطقه و لزوم توسعه آن، این نهاد برای صدور هر گونه ساخت و ساز تا شعاع چهار کیلومتری این باند از فرودگاه استعلام می کند.

وی تصریح کرد: در برخی از مراکز که در حریم این فرودگاه قرار دارد حتی بیش از 70 سانتی متر ارتفاع مجوز ساخت صادر نشده است.

به گفته امانی، باید تعامل مطلوب نسبت به رفع موانع برطرف شود در غیر این صورت مردم منطقه بیش از همه متضرر می شوند.

روح الله ردایی، عضو شورای شهر چالوس نیز گفت: دالان پروازی فرودگاه نوشهر باید در نقشه جامع شهرستان های منطقه تعیین شود.

وی یادآور شد: تعیین این دالان و قیف پروازی در رعایت ساخت و سازها و جلوگیری از تخلفات احتمالی موثر است.

محمدباقر شریفی، رئیس فرودگاه نوشهر نیز گفت: موانع پروازی، فرودگاه بین المللی این شهر را در معرض تعطیلی قرار داده است.

وی افزود: بسیاری از شرکتهای هواپیمایی تهدید کرده اند که اگر نسبت به رفع موانع این فرودگاه اقدام نشود، پروازهایشان را لغو می کنند.

وی اظهار داشت: برای دکل صدا و سیما در منطقه رادیو دریای چالوس حدود 40 متر مجوز ارتفاع صادر شد که اکنون حدود 130 متر ارتفاع دارد.

وی تاکید کرد: در صورت بروز حادثه مسئولان صدا و سیمای استان باید پاسخگو باشند زیرا این دکل امنیت پرواز را به خطر انداخته است.

به گفته شریفی، اکنون زمینه برای پرواز هواپیماهای تا سقف فوکر 100 در این فرودگاه مهیا است ولی باید موانع رفع شود.

اکنون هفته ای دو روز روزهای سه شنبه و پنج شنبه به مقصد مشهد مقدس و تهران در فرودگاه نوشهر پرواز انجام می شود.

شهرستان 130 هزار نفری نوشهر در غرب مازندران واقع شده است.