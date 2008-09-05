کشته شدن دو نظامی آمریکایی / ترور مشاور وزارت دفاع عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ارتش آمریکا در بیانیه ای از کشته شدن دو نظامی خود در عراق خبر داد.

در این بیانیه آمده است: این دو نظامی روز پنجشنبه بر اثر انفجار بمب در مسیر گشتی نظامیان آمریکایی در شرق بغداد کشته شدند.

در این بیانیه به جزئیات بیشتری اشاره نشده است. با کشته شدن این دو نظامی، شمار تلفات ارتش آمریکا از زمان تهاجم نظامی به عراق در سال 2003 تاکنون به چهار هزار و 154 نفر رسیده است.

از سوی دیگر منابع امنیتی عراق امروز از ترور "عبدالامیر حسن عباس" مشاور غیر نظامی وزارت دفاع در مرکز بغداد خبر دادند.

افراد مسلح ناشناس با استفاده از اسلحه صدا خفه کن وی را ترور کردند.