تعداد اعضای تعاونیهای شهریار 623 درصد رشد داشته است

به گزارش خبرنگار مهر در شهریار، علی کریمی عصر امروز در همایش گرامیداشت هفته تعاون در فرهنگسرای استاد شهریار با ارائه عملکرد دو و نیم سال گذشته با سالهای قبل اظهار داشت: در دو سال و نیم گذشته 243 شرکت تعاونی در شهریار ثبت شده که در مقایسه با سه سال گذشته 623 درصد رشد اعضا، دو هزار و 923 درصد تعداد اشتغال، هزار و 115 درصد فرصت شغلی و در مجموع هزار و 966 درصد رشد داشته است.

وی در خصوص تشکیل تعاونی شهریار افزود:هم اکنون 668 تعاونی با 89 هزار و 488 نفر عضو و با اشتغال زایی 19 هزار و 708 هزار نفر که برای 66 هزار و 200 نفر فرصت شغلی در گرایشهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، معدنی، خدمات، حمل و نقل، مسکن فراهم کرده اند، فعالیت می کنند.

این مسئول خاطرنشان کرد: امید است در بخش تامین نیروی انسانی، تجهیزات و مکان مناسب برای اداره تعاون شهریار در آینده شاهد رشد و شکوفایی هرچه بیشتر و بهتر بخش تعاون در راستای ایجاد اشتغال، رفع بیکاری، حمایت از محرومین و فارغ التحصیلان جوان، کاهش تصدی گری دولت و تحقق عدالت اجتماعی باشیم.

کریمی بیان داشت: تعاون همواره مورد تاکید پیشوایان دین بوده و هم اکنون ملت آگاه ایران اسلامی با الهام از این تاکید و امر الهی در زندگی، پایه های اجتماعی و اقتصادی کشور را با همدلی و تعاون روشی پیشتاز قرار داده و با رهنمود رهبر معظم انقلاب که بخش تعاون را به عنوان " بازوی نظام و ایفاگر نقش اساسی در تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامس در زمینه عدالت اجتماعی و اقتصادی" و همچنین " اساسی ترین و منطقی ترین راه حل استقرار عدالت و نجات بخش کشور از لحاظ اقتصادی در شرایط امروز و کاهش وابستگی به منابع " تلقی و معرفی نمودند، در تلاشند تا این قابلیت کارآمد را در توسعه و رشد اقتصادی کشور به کار گیرند.

رئیس اداره تعاون شهریار عنوان کرد: امید است با تعاون تحقق راهبردهای فرهنگی دولت و اعتلای فرهنگ عمومی، کرامت انسان و آزادیهای مشروع، صداقت در گفتار، سلامت در عمل، امانتداری، وفای به عهد، ایثار، توسعه سایر ارزشهای اسلامی و پاسخگویی به مردم تحقق یابد.