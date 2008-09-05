تظاهرات گسترده ضد اشغالگری در کوفه و بغداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، تظاهرکنندگان با سر دادن شعارهای "مرگ بر آمریکا" و "مرگ بر اسرائیل" و "خواهان اشغال و ظلم آمریکا، انگلیس و اسرائیل نیستیم" اعتراض خود را به اشغال کشورشان اعلام کردند.

در جریان این تظاهرات که نیم ساعت به طول انجامید؛ اقدامات امنیتی محدودی از سوی عناصر پلیس عراق صورت گرفت.

لازم به ذکراست که مقتدی صدر در جریان نخستین نماز جمعه ماه مبارک رمضان اظهار داشت: نخستین جمعه از ماه مبارک رمضان جمعه سالانه برای مخالفت بر ضد اشغالگری و محکوم کردن آن با روش های مسالمت آمیز خواهد بود.