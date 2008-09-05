توصیه های زرداری به هوادارانش/ حمله آمریکا به شمال پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، نمایندگان پاکستان برای انتخاب آصف علی زرداری نماینده حزب مردم در انتخابات روز شنبه اعلام آمادگی کردند.

آنان با انتشار بیانیه ای زرداری را در کشوری که در هرج ومرج سیاسی، اقتصادی و تهدیدات تروریستی غوطه ور است، انتخاب کردند.

ازسوی دیگر، در پی شلیک موشک های آمریکایی به مناطق شمال غربی پاکستان دستکم سه کودک و دو زن کشته شدند.

این حملات در مجموع 20 کشته برجای گذاشته است.

وزیر امور خارجه پاکستان در این رابطه گفت: ما هرگز نقض حاکمیت خود را قبول نخواهیم کرد و حملات به روستاهای شمال کشور نقض قوانین برقرار شده با نیروهای آمریکایی حاضر در خاک افغانستان به شمار می رود.

همچنین نمایندگان مجلس پاکستان با انتشار بیانیه ای خواستار برخورد قاطع دولت با چنین حملاتی شده اند.

در دو روز گذشته چندین بار نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان به مناطق شمالی پاکستان حمله کرده اند که دهها نفر در این حملات کشته و زخمی شده اند.

این درحالی است که مردم پاکستان با افزایش وحشتناک تورم در کشور مواجه شده اند.

ازسوی دیگر، زرداری هواداران خود را در روند انتخابات به پرهیز از دست زدن به اقدامات غیردموکراتیک فراخواند.

وی گفت: ما خواستار یک رقابت سالم و منصفانه هستیم و از رقبای خود نیز می خواهیم که از دست زدن به اقدامات غیردموکراتیک بپرهیزند.