55 درصد جمعیت کهگیلویه و بویراحمد در روستاها زندگی می کنند

کورش امیدی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج اظهار داشت: 215 روستا از مجموع یک هزار و 795 روستای دارای سکنه در این استان، برخوردار از دهیاری هستند.

امیدی پور عنوان کرد: نگاه به روستاها باید نگاهی توسعه نگر، همه جانبه و فراگیر باشد و فقط منحصر به امور عمرانی و زیر بنایی نباشد.

وی بیان داشت: در روستاها اگر علاوه بر امور زیر بنایی و خدماتی که انجام می شود به وضعیت پارکهای تفریحی، فضاهای ورزشی، ارتقاء بهداشت و درمان، کار و اشتغال و گازرسانی توجه جدی شود، کنترل مهاجرت به نقطه مطلوب خواهد رسید.

امیدی پور با بیان اینکه برای برگشت مهاجران از شهرها به روستاها باید تلاشی جدی و مستمر داشت، خاطرنشان کرد: امروز باید نگاه جامعی که به شهرها در راستای توسعه همه جانبه می شود در روستاها نیز که مرکز کانون تولیدات اقتصادی و معیشتی و غذایی هستند به فراخور ظرفیت و توانمندی آنها اعمال شود.

وی آموزش نیروی انسانی و توانمند کردن آنها با بالا بردن سطح آگاهیها را در روستاها ضروری دانست و افزود: داشتن برنامه اجرایی در هر روستا با توجه به منابع و استعدادهای آن روستا و یا منطقه از ضرورتهایی است که باید در اولویت کاری لحاظ شود.