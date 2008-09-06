صنایع دستی کشور منتظر دریافت مهر اصالت یونسکو

احمد ادیب در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان افزود: حدود 190 هنرمند آثار خود را جهت داوری و دریافت مهر اصالت یونسکو به معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان ارسال کرده اند.

وی ادامه داد: قرار است، دبیر اجرایی کمیته یونسکو و مشاور معاونت صنایع دستی کشور پالایش اولیه آثار رسیده برای دریافت مهر اصالت یونسکو را انجام دهند و پس از پالایش اولیه، آثار جهت داوری نهایی و دریافت نشان اصالت یونسکو که 14 تا 16 مهرماه در بخش آسیایی در اصفهان برگزار می شود، شرکت داده خواهند شد.

ادیب عنوان کرد: برای دریافت مهر اصالت یونسکو کشورهای قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان، تاجیکستان و افغانستان نیز هم اکنون در حال پالایش اولیه آثار در کشور خود هستند که به زودی آثار آنها را ارسال خواهند کرد.

ادیب بیان داشت: ‌داوری اعطای نشان اصالت یونسکو فرصت بزرگی برای اصفهان و کشورمان است تا بتوانیم از شرایط میزبانی استفاده و تعداد زیادی از رشته های صنایع دستی نشان اصالت یونسکو دریافت کنند و انتظار می رود در سال جاری بتوانیم در 10 رشته نشان اصالت یونسکو دریافت کنیم.

معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی اصفهان افزود: کیفیت، اصالت و واقعی بودن اثر، قابل فروش بودن، قابل تولید و عرضه بودن، نوآوری، سازگار بودن با محیط زیست، رعایت حقوق انسانی از جمله معیارهایی است که جهت اهدای مهر اصالت در نظر گرفته شده است.

برنامه مهر اصالت از سال 2004 آغاز و ایران هم از سال 2007 برای اولین بار در آن شرکت کرده است که در همین دوره موفق به دریافت شش نشان مهر اصالت برای شش محصول صنایع دستی خود شد.