80 درصد تسهیلات اجرایی طرحهای وزارت صنایع و معادن تضمین شده است

علی اصغر مرزی در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت اظهار داشت: طرحهایی که از لحاظ اقتصادی و پتانسیلهای هر استان بررسی شود، مشمول دریافت تسهیلات می شوند.

وی همچنین با اعلام اینکه طرح آمایش صنعتی کشور با تفکر وزیر صنایع در دولت نهم آغاز شده است، گفت: با همکاری بانکهای صنعت و معدن و ملت 800 طرح بزرگ صنعتی طی سه سال آینده در کشور راه اندازی می شود.

رمزی در ادامه با بیان اینکه هم اکنون صادرات معدنی بیشترین رشد را در میان صنایع کشور داراست، افزود: صادرات معدنی کشور با 28 درصد، بالاترین رشد صنعتی کشور را در یک سال گذشته به خود اختصاص داده است.

وی زیربنای توسعه کشور را وابسته به بخش معدن کشور دانست و گفت: وزارت صنایع و معادن هم اکنون نگاه ویژه ای به بحث معادن کشور دارد.

رمزی با اشاره به اینکه خوشبختانه صنایع معدنی کشورمان تحت هیچ تحریمی قرار نگرفته است، افزود: بیش از 120 درصد راندمان تولید در بخش معادن گواه محکمی در این صنعت در کشور است.

سرپرست معاون امور اقتصادی و بین ‌الملل وزارت صنایع و معادن تاکید کرد: بخش معدن کشورمان وابسته به هیچ کشوری نیست و با اتکا بر توان نیروهای داخلی خود فعالیت می کند.

رمزی همچنین ادامه داد: بسیاری از معادن در استانهای کشور ما از توانمندیهای بالایی برخودار است که بیشتر ظرفیت آنها تاکنون شناسایی نشده است.