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۱۶ شهریور ۱۳۸۷، ۱۱:۴۱

پارک گودال چشمه شهرکرد امسال به بهره برداری می رسد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: شهردار شهرکرد با اشاره به پیشرفت 40 درصدی پارک گودال چشمه شهرکرد گفت: پارک گودال چشمه شهرکرد در سال جاری به بهره برداری می رسد.

خدار رحم مقیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: پارک گودال چشمه شهرکرد به عنوان یک پارک محله ای با مساحت 25 هزار مترمربع در حال احداث است.

وی خاطرنشان کرد: عملیات اجرایی پارک یاد شده در سال گذشته آغاز و در سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.

مقیمی هدف از احداث پارک را افزایش میزان سرانه فضای سبز و پرکردن اوقات فراغت شهروندان، عنوان کرد و بیان داشت: اعتبار هزینه شده جهت احداث پارک بالغ بر دو میلیارد و 500 میلیون ریال است که جهت تکمیل پارک دو میلیارد و 500 میلیون ریال دیگر مورد نیاز است.

کد مطلب 744444

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