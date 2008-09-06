پارک گودال چشمه شهرکرد امسال به بهره برداری می رسد

خدار رحم مقیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: پارک گودال چشمه شهرکرد به عنوان یک پارک محله ای با مساحت 25 هزار مترمربع در حال احداث است.

وی خاطرنشان کرد: عملیات اجرایی پارک یاد شده در سال گذشته آغاز و در سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.

مقیمی هدف از احداث پارک را افزایش میزان سرانه فضای سبز و پرکردن اوقات فراغت شهروندان، عنوان کرد و بیان داشت: اعتبار هزینه شده جهت احداث پارک بالغ بر دو میلیارد و 500 میلیون ریال است که جهت تکمیل پارک دو میلیارد و 500 میلیون ریال دیگر مورد نیاز است.