21 هزار نوآموز لرستانی مورد سنجش سلامت قرار گرفتند

ذبیح الله دادستانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: طرح سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان همزمان با سراسر کشور در 17 پایگاه در 10 شهرستان و منطقه استان لرستان برگزار شد.

وی خاطرنشان کرد: این نوآموزان از نظر استعداد تحصیلی، بینایی، شنوایی و بهداشت مورد ارزیابی قرار گرفتند.

مدیر آموزش و پرورش استثنایی سازمان آموزش و پرورش لرستان یادآور شد: از تعداد دانش آموزانی که مورد سنجش قرار گرفتند، 17 هزار و 868 نوآموز در مرحله اول به مدارس عادی معرفی شدند.

دادستانی خاطرنشان کرد: همچنین از این تعداد نوآموز سه هزار و 304 نفر به مراحل تخصصی ارجاع شده اند که پس از بررسی تخصصی و اعلام نتیجه متخصصین تعیین جایگاه آموزشی خواهند شد.