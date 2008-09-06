  1. جامعه
  2. شهری
۱۶ شهریور ۱۳۸۷، ۹:۳۶

محسنی ثانی:

اعتیاد دانش آموزان در کمیسیون اجتماعی مجلس دنبال می شود

اعتیاد دانش آموزان در کمیسیون اجتماعی مجلس دنبال می شود

خبرگزاری مهر - گروه استانها: عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: اعتیاد دانش آموزان بحث جدی و مهمی است که در کمیسیون اجتماعی به صورت ویژه دنبال خواهد شد.

محمد رضا محسنی ثانی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: اعتیاد دانش آموزان یک بحث است و روی آوردن این قشر به سوی مواد مخدر صنعتی بحثی دیگر که باید مورد بررسی کامل قرار گیرد.

وی با بیان اینکه در کشور حدود 12 میلیون  و 300 هزار دانش آموز مشغول به تحصیل هستند، خاطرنشان کرد: آمار و رقمی در خصوص تعداد دانش آموزان مبتلا به اعتیاد در کشور وجود ندارد.

محسنی ثانی تصریح کرد: در وزارت آموزش و پرورش مطالبات فراوانی انباشته شده و به همین خاطر تا کنون به اعتیاد دانش آموزان توجه جدی صورت نگرفته است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه اعتیاد دانش آموزان در کمیسیون اجتماعی دنبال خواهد شد، تاکید کرد: در اسرع وقت برنامه ریزی در خصوص ارائه راهکارهایی در این زمینه با حضور سردار احمدی مقدم رئیس ستاد مواد مخدر کشور و همچنین وزیر آموزش و پرورش خواهیم داشت.

کد مطلب 744465

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها