اعتیاد دانش آموزان در کمیسیون اجتماعی مجلس دنبال می شود

محمد رضا محسنی ثانی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: اعتیاد دانش آموزان یک بحث است و روی آوردن این قشر به سوی مواد مخدر صنعتی بحثی دیگر که باید مورد بررسی کامل قرار گیرد.

وی با بیان اینکه در کشور حدود 12 میلیون و 300 هزار دانش آموز مشغول به تحصیل هستند، خاطرنشان کرد: آمار و رقمی در خصوص تعداد دانش آموزان مبتلا به اعتیاد در کشور وجود ندارد.

محسنی ثانی تصریح کرد: در وزارت آموزش و پرورش مطالبات فراوانی انباشته شده و به همین خاطر تا کنون به اعتیاد دانش آموزان توجه جدی صورت نگرفته است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه اعتیاد دانش آموزان در کمیسیون اجتماعی دنبال خواهد شد، تاکید کرد: در اسرع وقت برنامه ریزی در خصوص ارائه راهکارهایی در این زمینه با حضور سردار احمدی مقدم رئیس ستاد مواد مخدر کشور و همچنین وزیر آموزش و پرورش خواهیم داشت.