معاون سازمان سنجش به مهر خبر داد: 64درصد پذیرفته شدگان کنکور دخترند/ انتشار کارنامه ها در نیمه دوم مهر

500 هزار نفر در کنکور امسال قبول شدند

دکتر ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پذیرش در کنکور امسال با احتساب قبولیها در رشته های نیمه متمرکز که در مهرماه اعلام می شوند به 500 هزار نفر می رسد.

کاهش 50 هزار نفری ظرفیت دانشگاه پیام نور

وی به توضیح پذیرشهای صورت گرفته در کنکور امسال به تفکیک دوره ها و دانشگاهها پرداخت و گفت: ظرفیت دانشگاه پیام نور در کنکور امسال با در نظر گرفتن بحث افزایش کیفیت در این دانشگاه 50 هزار نفر کاهش داشت از این رو در کنکور امسال 228 هزار و 779 نفر در این دانشگاه پذیرفته شدند.

میزان پذیرش داوطلبان در دوره های مختلف آموزش عالی

معاون سازمان سنجش افزود: پذیرش کنکور امسال در دوره های روزانه دانشگاههای دولتی 86 هزار و 42 نفر، در دوره های شبانه 26 هزار و 977 نفر، در دوره های نیمه حضوری یک هزار و 640 نفر، در دوره های غیرانتفاعی 90 هزار و 799 نفر، در فرهنگیان یک هزار و 94 نفر و در دوره های بین الملل نیز 1 هزار و 717 نفر بوده است.

وی اظهار داشت: آموزش و پرورش نیز باید در صورت داشتن ظرفیت تا پایان شهریور ظرفیتهای مربوط به مراکز تربیت معلم را به سازمان سنجش ارائه دهد تا سازمان در زمان تکمیل ظرفیت رشته های مربوط به تربیت معلم را اعلام کند.

دخترها 64 درصد پذیرفته شدگان را تشکیل می دهند

معاون سازمان سنجش درباره تعداد داوطلبان پسر و دختر پذیرفته شده در کنکور امسال به مهر گفت: در کنکور امسال 64 درصد پذیرفه شدگان دختر و 36 درصد پسر هستند.

وی اضافه کرد: البته نسبت شرکت کنندگان در کنکور امسال از نظر جنسیتی با میزان پذیرش متناسب است.

یزدی ها باز هم اول شدند

معاون سازمان سنجش درباره برترین استان کشور در کنکور 87 نیز به مهر گفت: بهترین آمار قبولی مربوط به استان یزد است که بیشترین درصد قبولی را داشته است.

انتشار اطلاعیه های تکمیل ظرفیت کنکور در 14 مهر ماه

خدایی درمورد زمان تکمیل ظرفیت کنکور به مهر گفت: اطلاعیه مربوط به تکمیل ظریت کنکور امسال 14 مهرماه در پیک سنجش منتشر می شود و داوطلبان می توانند در نیمه دوم مهرماه نسبت به انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کنند.

امکان شرکت داوطلبان قبول شده در مرحله تکمیل ظرفیت

وی افزود: داوطلبانی که در کنکور پذیرفته شده اند نیز می توانند در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت شرکت کنند اما در صورت قبولی در رشته تکمیل ظرفیت، قبولی قبلی آنها باطل می شود.

انتشار کارنامه های داوطلبان در نیمه دوم مهر ماه

معاون سازمان سنجش از انتشار کارنامه های داوطلبان کنکور امسال در نیمه دوم مهرماه خبر داد و به مهر گفت: کارنامه های داوطلبان کنکور سراسری 87 می توانند در نیمه دوم مهر ماه کارنامه خود را بر روی پایگاه اینترنتی سازمان سنجش به نشانی www.sajesh.org مشاهده کنند.

به نحوه اعتراض داوطلبان نسبت به نتایج

وی با اشاره به نحوه اعتراض داوطلبان نسبت به نتیجه اعلام شده گفت: داوطلبانی که نسبت به قبولی یا عدم قبولی خود در کنکور سراسری اعتراضی دارند می توانند نظر خود را از طریق پست یا سایت سازمان سنجش به این سازمان ارائه دهند.