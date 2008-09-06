رئیس جمهور با ورزشکاران ایران دیدار کرد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به پکن، دکتر احمدی نژاد پس از ورود به پکن و انجام مراسم استقبال مقامات چینی از وی به دهکده بازیهای پارالمپیک رفت و از نزدیک با ورزشکاران اعزامی کشورمان به بازیهای پارالمپیک 2008 دیدار و گفتگو کرد.

رئیس جمهور در این دیدار ضمن ابراز خوشحالی از حضور در جمع بازیکنان تیمهای اعزامی به پارالمپیک 2008 گفت : خوشبختانه سالهای گذشته ورزشکاران پارالمپیکی خوش درخشیدند و همواره نام و پرچم ایران عزیز را به اهتزاز در آوردند.

دکتر احمدی نژاد افزود: بنده امیدوارم در این دوره نیز شما اعضای تیمهای ملی اعزامی به این دوره از مسابقات بتوانید رتبه های خوبی را کسب و برای میهن اسلامی افتخار بیاورید.

رئیس جمهور قرار است تا ساعتی دیگر با حضور در ساختمان پارلمان چین با هوجین تائو رئیس جمهور چین دیدار و گفتگو کند.

رئیس جمهور همچنین قرار است ظهر امروز با ایرانیان مقیم چین دیدار و گفتگو کند.

حضور در مراسم افتتاحیه از دیگر برنامه های رئیس جمهور در این سفر به حساب می آید.

اخبار تکمیلی مربوط به دیدار رئیس جمهور با ایرانیان ورزشکاران اعزامی کشورمان به بازیهای پارالمپیک پکن متعاقبا ارسال می شود.