شناسایی شش هزار کارگر ماهر ساختمانی جهت صدور پروانه مهارت فنی در کردستان

فرید بایزید نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: با توجه به ضرورت و اهمیت آموزشهای فنی و حرفه ای در بخش صنعت ساختمان بیش از شش هزار و 300 نفر کارگر ماهر جهت صدور پروانه مهارت فنی شناسایی شده اند.

وی ادامه داد: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کردستان در راستای اجرایی نمودن طرح آموزش کارگران بخش صنعت ساختمان اقدام به برگزاری کلاسها و دوره های آموزشی برای ارتقاء سطح مهارت این افراد کرده است.

رئیس اداره آموزش و آزمون اداره کل آموزش فنی و حرفه ای کردستان بیان داشت: برای شاغلین بخش صنعت در استان کردستان تاکنون دو هزار و 100 (نفر - دوره) برابر با 39 هزار 500 (نفر - ساعت) آموزش در نظر گرفته شده است.

بایزید نژاد در ادامه با اشاره به رشته های آموزشی این اداره کل در بخش صنعت ساختمان خاطرنشان کرد: رشته های مشمول طرح شیوه نامه مذکور شامل آرماتور بند، بتن ساز و بتن ریز، تاسیسات مکانیکی ساختمان ( لوله کشی گاز خانگی و تجاری)، کارگر نقشه بردار، گچ کار، سنگ کار، کاشی کار، درب و پنجره سازی و ... است.

وی با اشاره به اهمیت آموزشهای فنی و حرفه ای در صنعت ساختمان که به طور قطع موجب ارتقاء کیفیت و افزایش طول عمر مفید سازه های ساختمانی و همچنین حفظ سرمایه ملی و جلوگیری از هدر رفتن مصالح ساختمانی را فراهم می آورد، گفت: در راستای اجرای هر چه بهتر این دوره های آموزشی سازمان های مرتبط نیز باید همکاری و هماهنگی لازم را با این اداره کل داشته باشند.