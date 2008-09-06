به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، حجت الاسلام احمد مبلغی رئیس پژوهشگاه با بیان اینکه ماه مبارک رمضان بهترین فرصت برای خودشناسی است، گفت: ماه رمضان انسان را با درون خود درگیر می‌کند و روزه ایستگاهی است که انسان را به تأمل در خود فرا می خواند.

وی تصریح کرد: روزه گرفتن زمینه را برای بازخوانی امور مربوط به خود و موقعیت و شناخت هرچه بیشتر واقعیتها فراهم می‌آورد.

رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی یادآور شد: ماه مبارک رمضان بیش از هر فرصت دیگری به تحول درونی در انسان می‌انجامد.

حجت الاسلام مبلغی با اشاره به آیات قرآن، گفت: اگر تقوای اسلامی رخ دهد بسیاری از تنشها و کنشهای ناهنجار در عرصه های مختلف از میان برداشته شده و یک زندگی آرام و خدایی شکل می‌گیرد.

وی افزود: تأثیر ماه مبارک رمضان بر انسان یک تأثیر استثنایی است که بدون فراهم آمدن پیش شرطها و زمینه‌ها تحول مدنظر اسلام در انسان رخ نمی‌دهد.

حجت الاسلام مبلغی گفت: ماه مبارک رمضان یک ذخیره الهی و فرصت شیرینی است که بشر با آن مواجه می‌شود.

رئیس پژهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در پایان تأکید کرد: تأثیرات معنوی و درونی که روزه گرفتن در انسان دارد فضاهای اجتماعی را نیز متحول می‌کند.