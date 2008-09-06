"جمعه 12:45" خاطرات 17 شهریور را برایم زنده کرد

سعید ابراهیمی‌فر درباره پذیرش کارگردانی این فیلم که در پسزمینه به وقایع 17 شهریور پرداخته به خبرنگار مهر گفت: یکماه و نیم پیش علیرضا سبط احمدی برای کارگردانی پروژه با من تماس گرفت. بعد از مطالعه فیلمنامه احساس کردم به بازنویسی نیاز دارد تا کار به مرحله اجرا برسد.

وی در ادامه افزود: تولید فیلم‌های تاریخ معاصر بودجه و امکانات زیادی می‌طلبد، چرا که معماری شهر تهران، پوشش، خودروها و... در طول این سال‌ها خیلی تغییر کرده است. به همین دلیل فیلمنامه "جمعه 12:45" را طوری بازنویسی کردیم تا در زمانی کوتاه فیلمی قابل قبول بسازیم. البته بازنویسی سر صحنه هم ادامه داشت.

این کارگردان خاطرنشان ساخت: من سال 1357 در دبیرستانی نزدیک میدان شهدا درس می‌خواندم و کارگردانی این پروژه خاطرات آن سال‌ها را برایم زنده می‌کرد. در مجموع فیلم "جمعه 12:45" ادای دین به وقایع 17 شهریور است و آنچه من را برای کارگردانی این پروژه ترغیب کرد، همین مسئله بود.

ابراهیمی‌فر درباره پررنگ نبودن وقایع 17 شهریور در فیلم توضیح داد: ما سعی کردیم بر اساس امکانات و بودجه فیلمی قابل قبول بسازیم. هدفم این بود وقایع این روز در پسزمینه یک قصه خانوادگی مطرح شود و بیشتر سعی کردم نگرانی‌های مادر را نسبت به فعالیت‌های پسرش تصویر کنم. البته پرداختن به تاریخ معاصر خوب است به شرط اینکه امکانات و بودجه فراهم باشد.

این کارگردان درباره کمرنگ بودن نقش موسیقی متن در قصه توضیح داد: می‌توانستم از موسیقی بیشتر استفاده کنم، اما بیشتر علاقمند بودم قصه مستند و برای مخاطب قابل باور باشد. اگر قرار بود صحنه‌هایی که مادر در حوادث 17 شهریور دنبال فرید می‌گردد همراه با موسیقی باشد، از فضای مستند دور می‌شدیم، به همین دلیل سعی کردم کمتر از موسیقی بهره ببریم.

وی درباره انتخاب بازیگران "جمعه 12:45" نیز گفت: می‌توانم بگویم گزینه‌هایی که در نظر داشتم را انتخاب کردم. دلیل اینکه ملیحه نیکجومند برای پیری شخصیت مهناز (نازنین فراهانی) انتخاب شد این بود که عکس‌های او در جوانی شباهت زیادی با فراهانی داشت. یا فاطمه نقوی را برای میانسالی ستاره پسیانی (رویا) انتخاب کردم که مادر ستاره است.

فیلم تلویزیونی "جمعه 12:45" به تهیه‌کنندگی علیرضا سبط احمدی جمعه 15 شهریور ساعت 16 از شبکه یک روی آنتن رفت. این فیلم بر مبنای فیلمنامه علیرضا محمودی و محمدحسن شهسواری برای گروه فیلم و سریال شبکه یک تهیه شده و داستان زنی است که فرزندی به نام فرید دارد و بسیار مراقب اوست. فرید روز 17 شهریور به بهانه خرید از خانه خارج می‌شود...

نازنین فراهانی، میلاد کیمرام، فاطمه نقوی، ستاره پسیانی، آفرین چیت‌ساز و ملیحه نیکجومند بازیگران "جمعه 12:45" هستند و دیگر عوامل فیلم عبارتند از مدیر تولید: داود جمشیدی، مدیر تصویربرداری: مهری جعفری، طراح صحنه و لباس: مهنوش عباسی و عباس حاج‌درویش، طراح گریم: ایمان امیدواری و صدا بردار: فرزام منطقی.