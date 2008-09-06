امیدوارم بررسی مدارک مانور نباشد/ اینجا همه دکترند مگر خلافش ثابت شود

دکتر عماد افروغ در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب با تاکید بر مضمون گرایی افزود: منتظر عمل وزارت علوم درباره دستور رئیس جمهور هستیم. مشخص نیست که آیا این دستور رئیس جمهور را مشمول زمان می کنند و بعد فراموش می شود و سپس این فرصت را به امثال بنده می دهند تا قضاوت کنیم که این هم یک مانور تبلیغاتی بود.

مدت دیرینه ای است که مدرک گرایی بر خلاف شعارهای انقلاب اسلامی باب شده و فرصت برای جعلیات و یک سری عناوین کاذب و دروغین فراهم شده است به طوری که در این مملکت می شود به طنز می توان گفت که همه دکتر هستند مگر خلافش ثابت شود

وی اضافه کرد: یا نباید دم از مدرک زد و مدرک گرایی را باب کرد یا وقتی که مدرک مطرح می شود نباید رو به جعلیات آورد. متاسفانه مدت دیرینه ای است که مدرک گرایی، فرم گرایی و شکل گرایی بر خلاف شعارهای انقلاب اسلامی باب شده و بخاطر همین فرم گرایی است که یک سری جعلیات نیز مطرح می شود و فرصت برای جعلیات و یک سری عناوین کاذب و دروغین فراهم می شود به طوری که در این مملکت می شود به طنز می توان گفت که همه دکتر هستند مگر خلافش ثابت شود.

اگر مدیری مدرکی دروغین به خود نسبت داده باید به شدت با وی برخورد شود

رئیس سابق کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر قرار بود اداره کشور محتواگرایانه باشد دیگر نیازی به این مدرک گرایی ها و فرم گرایی ها هم نبود. امروز مدرک گرایی مقدمه ای برای یک سری جعلیات و شایعات و القاب دروغین می شود. به هر حال قطع نظر از این شکل گرایی و فرم گرایی که به نوع مدیریت و برخوردمان با مفاهیم و پدیده ها برمی گردد، اگر کسی سوء استفاده کرد یا مدرکی را جعل کرد یا مدرک نامعتبری را معتبر جلوه داد باید مورد برخورد قرار گیرد.

اگر کسی سوء استفاده کرد یا مدرکی را جعل کرد یا مدرک نامعتبری را معتبر جلوه داد باید مورد برخورد قرار گیرد

این عضو هیئت علمی دانشگاه تاکید کرد: اگر مدیری جعل مدرک کرده باید به اشد شیوه با وی برخورد شود، حال اینکه اگر دستور رئیس جمهوری بخواهد تکلیف داستان اخیر مربوط و منصوب به وزیر کشور را حل کند به شدت از این دستور استقبال می کنیم اما امیدوارم برای تحت الشعاع قرار دادن موضوع نباشد.

امیدوارم که رفتار وزارت علوم مشمول رفتار میراث فرهنگی نشود

عماد افروغ افزود: امیدوارم دستور رئیس جمهور تمامی مصادیق را در بر گیرد و هیچ مصداقی فراموش نشود. امیدوار هستم که با متخلفان برخورد شود و وزارت علوم با جدیت هر چه تمام این دستور رئیس جمهور را جدی بگیرد زیرا شاهد این قضیه بوده ام که رئیس جمهور دستور داده اما پاسخی دریافت نشده است. به عنوان مثال زمانی که کمیسیون فرهنگی درباره اشکالات 17 گانه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نامه ای به رئیس جمهور نوشت، رئیس جمهور مرقوم فرمودند که پاسخ کتبی داده شود ولی الان دو سال گذشته و هیچ گونه پاسخی از سوی سازمان میراث دریافت نشده است بنابراین امیدوارم که رفتار وزارت علوم مشمول رفتار میراث فرهنگی نشود.

وزارت علوم اگر واقعا ادعای اصولگرایی دارد و اگر واقعا حقیقت گرا هستند باید با دقت هر چه تمام و بدون تعارف و هر چه سریعتر موضوع تایید مدارک مدیران را انجام دهد تا باعث امیدواری همه شود

وی در خصوص مدارک افتخاری نیز به مهر گفت: یک وقتی مدرک افتخاری است و یک وقتی هم جعلی افتخاری است لذا این دو را باید از یکدیگر تمیز داد. حال فرض کنیم که اصلا مدرکی افتخاری هم باشد، اصلا مدرک دکترای افتخاری منزلتی مشابه منزلت دکتراهای غیر افتخاری ندارد و امکان استخدام با آن وجود ندارد. مدرک افتخاری صرفا ارزش منزلتی و معنوی دارد و به هیچ وجه ارزش یک دکترای واقعی را ندارد.

این عضو هیئت علمی دانشگاه تاکید کرد: وزارت علوم اگر واقعا ادعای اصولگرایی دارد و اگر واقعا حقیقت گرا هستند باید با دقت هر چه تمام و بدون تعارف و هر چه سریعتر موضوع تایید مدارک مدیران را انجام دهد تا باعث امیدواری همه شود.

موارد زیادی سراغ دارم که فرد فوق لیسانس است و به وی می گویند دکتر!

عماد افروغ در پاسخ به اینکه آیا کدهایی از تخلف مدیران از باب مدرک تحصیلی وجود دارد یا خیر گفت: موارد زیادی سراغ دارم که فردی فوق لیسانس است و به وی دکتر می گویند. هم در مجلس هفتم سراغ داشتم و هم در مجلس هشتم. موارد این چنینی را سراغ داریم اما برای اولین بار بود که شنیدم وزیر کشور مدرک ندارد و دیدم که آکسفورد هم دکترای افتخاری اش را زیر سوال برد. این در حالی است که حتی اگر مدرک دکترای افتخاری وی تایید هم می شد نمی توانست دلیلی باشد تا وی با این مدرک دکترای افتخاری استخدام، عضو هیئت علمی دانشگاه و سالها از بابت آن متنعم شود.