گزارش تصویری / تقدیر از مشایخی، بیضایی و داد ـ 2

ناصر تقوایی و داریوش فرهنگ
فرهنگ در بخش تقدیر از بهرام بیضایی
فرهنگ، تارخ، تقوایی و بیضایی
مریم امیرجلالی، علیرضا زریندست و محمد متوسلانی
تقوایی، تارخ و بیضایی
تارخ و عسگرپور در بخش تقدیر از سیفالله داد
عکس / باقر نصیر
مراسم تقدیر از سه هنرمند بزرگ سینما جمشید مشایخی، بهرام بیضایی و سیفالله داد در دوازدهمین جشن بزرگ سینمای ایران شب گذشته برگزار شد.
ناصر تقوایی و داریوش فرهنگ
فرهنگ در بخش تقدیر از بهرام بیضایی
فرهنگ، تارخ، تقوایی و بیضایی
مریم امیرجلالی، علیرضا زریندست و محمد متوسلانی
تقوایی، تارخ و بیضایی
تارخ و عسگرپور در بخش تقدیر از سیفالله داد
عکس / باقر نصیر
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