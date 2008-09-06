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۱۶ شهریور ۱۳۸۷، ۱۰:۱۰

گزارش تصویری / تقدیر از مشایخی، بیضایی و داد ـ 2

گزارش تصویری / تقدیر از مشایخی، بیضایی و داد ـ 2

مراسم تقدیر از سه هنرمند بزرگ سینما جمشید مشایخی، بهرام بیضایی و سیف‌الله داد در دوازدهمین جشن بزرگ سینمای ایران شب گذشته برگزار شد.

ناصر تقوایی و داریوش فرهنگ

فرهنگ در بخش تقدیر از بهرام بیضایی

فرهنگ، تارخ، تقوایی و بیضایی

مریم امیرجلالی، علیرضا زرین‌دست و محمد متوسلانی

تقوایی، تارخ و بیضایی

تارخ و عسگرپور در بخش تقدیر از سیف‌الله داد

عکس / باقر نصیر

کد مطلب 744499

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