  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۶ شهریور ۱۳۸۷، ۱۱:۱۶

گزارش خبرنگار مهر از چین/

پاداش مدال آوران جانباز و معلول افزایش یافت/ طلا 50 میلیون تومان

پاداش مدال آوران جانباز و معلول افزایش یافت/ طلا 50 میلیون تومان

رئیس جمهوری اسلامی ایران با حضور در دهکده پارالمپیک پکن به ورزشکاران جانباز و معلول کشورمان وعده داد که پاداش نقدی مدالهای آنها افزایشی چشمگیر خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به چین ، بر این اساس ورزشکارانی که مدال طلای بازیهای پارالمپیک 2008 پکن را کسب کنند، پاداشی 50 میلیون تومانی دریافت خواهند کرد. همچنین مدال آورانی که صاحب گردن آویز نقره شوند پاداشی به ارزش 40 میلیون تومان نصیب شان خواهد شد. در این بین هر ورزشکاری که مدال برنز به دست آورد پاداشی 30 میلیون تومانی دریافت می کند.

این در حالی است که پیش از این مبالغ 20، 15 و 5/12 میلیون تومان پاداش برای مدال آوران ایران در پارالمپیک پکن تعیین شده بود.

محمود احمدی نژاد در خصوص دلایل افزایش پاداش مدال آوران جانباز و معلول کشورمان در آوردگاه پکن، گفت: این هدایا یک نوع عرض ارادت است. کار شما (ورزشکاران جانباز و معلول) با این مشقت و دشواری قابل ارزشگذاری نیست.

کد مطلب 744503

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها