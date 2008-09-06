پاداش مدال آوران جانباز و معلول افزایش یافت/ طلا 50 میلیون تومان

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به چین ، بر این اساس ورزشکارانی که مدال طلای بازیهای پارالمپیک 2008 پکن را کسب کنند، پاداشی 50 میلیون تومانی دریافت خواهند کرد. همچنین مدال آورانی که صاحب گردن آویز نقره شوند پاداشی به ارزش 40 میلیون تومان نصیب شان خواهد شد. در این بین هر ورزشکاری که مدال برنز به دست آورد پاداشی 30 میلیون تومانی دریافت می کند.

این در حالی است که پیش از این مبالغ 20، 15 و 5/12 میلیون تومان پاداش برای مدال آوران ایران در پارالمپیک پکن تعیین شده بود.

محمود احمدی نژاد در خصوص دلایل افزایش پاداش مدال آوران جانباز و معلول کشورمان در آوردگاه پکن، گفت: این هدایا یک نوع عرض ارادت است. کار شما (ورزشکاران جانباز و معلول) با این مشقت و دشواری قابل ارزشگذاری نیست.