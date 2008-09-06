رئیس جمهور با هوجین تائو دیدار و گفتگو کرد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به چین، دکتر احمدی نژاد در دیدار با هوجین تائو رئیس جمهور چین ضمن تشکر از مقامات این کشور برای برگزاری هر چه بهتر بازیهای المپیک ابراز امیدواری کرد که افتتاحیه بازیهای پارالمپیک با شکوه تر برگزار شود.

رئیس جمهوری کشورمان با بیان اینکه روابط ایران و چین همواره مستحکم بوده است اظهار داشت : دو ملت ایران و چین همواره روابط دوستانه و سازنده ای با هم داشته اند.

وی افزود: ما این فرصت را مغتنم می شماریم تا روابط خود را با دولت و ملت چین گسترش دهیم.

هوجین تائو رئیس جمهوری چین نیز در این دیدار ضمن تشکر از دولت و ملت ایران از کمکهای مادی به این کشور به هنگام زلزله و سیل در این کشور گفت : بنده از شما تشکر می کنم که با کمکهای جنسی ملت ما را در مشکلاتی که به وجود آمد یاری کردید.

رئیس جمهوری چین افزود: بنده از دولت و ملت ایران صمیمانه تشکر می کنم و خوشحالم که دعوت دولت چین را برای حضور در مراسم افتتاحیه بازیهای پارالمپیک قبول کردید.

وی در ادامه به ملاقاتهای گذشته خود با دکتر احمدی نژاد اشاره کرد و گفت: در آن دیدارها گسترش روابط بین دو کشور مهمترین موضوع گفتگوی ما بود که در این رابطه به دیدگاههای مشترکی نیز رسیدیم.

تائو گفت: ملت ایران و چین می توانند در زمینه های مختلف با یکدیگر بحث و تبادل نظر کنند.

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