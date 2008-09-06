آموزشهای دانشکده های پرستاری بر اساس نیازهای مراکز درمانی نیست

محمد شریفی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر بر تعبات فاصله ایجاد شده بین آموزش و بالین اشاره کرد و افزود: متاسفانه دانشکده های پرستاری بر اساس نیازهای بالین (بیمارستانها)، پرستاران را آموزش نمی دهند.

وی با تاکید بر اینکه آموزشهای ارائه شده به هیچ وجه نمی تواند پاسخگوی پرستاران باشد، گفت: این مشکل ناشی از اعمال دو مدیریت جداگانه بر دانشکده های پرستاری و بیمارستانها است.

دبیرکل خانه پرستار با عنوان این مطلب که مدیریت دانشکده های پرستاری تحت نظارت معاونت آموزشی وزارت بهداشت است، افزود: این در حالی است که مدیریت پرستاران در بیمارستانها بر عهده معاونت سلامت وزارت بهداشت است.

شریفی مقدم ، تفکیک مدیریت آموزش و بالین را غیر اصولی دانست و گفت: در سالهای دور ، آموزش و بالین دارای مدیریت واحد بودند اما امروز با جدا شدن مدیریت هر یک از این بخشها ، جامعه پرستاری و بیماران متضرر شده اند.

وی با اشاره به اینکه این شکاف بین آموزش و بالین روز به روز در حال افزایش است، ادامه داد: آموزشها در دانشکده های پرستاری باید بر اساس نیازهای مراکز درمانی باشد ولی در حال حاضر این همخوانی دیده نمی شود.

دبیرکل خانه پرستار اظهارداشت: بروز چنین وضعیتی باعث شده که پرستاران بخشی از آموزش را در دوران بالینی بگذرانند.