ارائه آیین نامه اجرایی برنامه ساماندهی مطالعاتی جوانان به هیئت دولت

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس علیرضا مختاری به تصویب این برنامه در سی و یکمین جلسه شورای عالی جوانان اشاره کرد و اظهار داشت: این برنامه به منظور ارتقای سطح کمی و کیفی مطالعات علمی و پژوهشی درحوزه جوانان کشور تدوین و تصویب شد. براساس مصوبات این جلسه سازمان ملی جوانان، وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف به تدوین آیین نامه اجرایی این برنامه و ارائه به هئیت دولت هستند.

وی با تاکید جوانی جمعیت و لزوم توجه همه جانبه و علمی به ابعاد مختلف امور جوانان و سیاستگذاری و برنامه ریزی در این حوزه افزود: نهادینه سازی تحقیق و پژوهش در ارتباط با این نسل ، بهینه سازی استفاده از اعتبارات و امکانات علمی و پژوهشی دستگاههای متولی امور جوانان، ساماندهی تحقیقات و ارزیابی طرحهای پژوهشی بر اساس اولویت های پژوهشی، هماهنگی و همکاری بین بخشی در حوزه مطالعات جوانان و دستیابی به سامانه ملی و نظامند برای اطلاع رسانی درمورد تحقیقات این عرصه از جمله اهداف تدوین برنامه ملی ساماندهی مطالعاتی ، علمی و پژوهشی در حوزه جوانان است.

مختاری این برنامه را یکی از برنامه های سیزده گانه ماده 112 برنامه چهارم توسعه اعلام کرد و گفت: دایره فرابخشی این برنامه نسبت به برنامه های دیگر محدودتر است و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری محور اصلی اجرای برنامه خواهد بود. هم اکنون رشته مطالعات جوانان برای مقطع کارشناسی ارشد، در دانشگاه تهران دانشجو می پذیرد. در عین حال ایجاد این رشته در حداقل چهار دانشگاه اصلی کشور از جمله اهداف برنامه است.

وی ایجاد 8 مرکز تخصصی و 30 مرکز منطقه ای مطالعات جوانان در کشور توسط دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ، تخصیص وتعیین درصدی از بودجه پژوهشی دستگاههای مرتبط با امور جوانان برای انجام مطالعات این حوزه، افزایش 70 درصدی رکوردهای بانک جامع مطالعات و اطلاعات جوانان و افزایش تعداد تحقیقات در حوزه هایی که خلا پژوهش دارند را از دیگر اهداف کمی این برنامه اعلام و تصریح کرد: نهاد سازی پژوهشی در حوزه مطالعات جوانان، ایجاد نظام ملی بین دستگاهی در این حوزه ارتقا سطح اطلاع رسانی پژوهشی و تقویت تعاملات بین المللی علمی ، پژوهشی در این عرصه ، اقدامات اجرایی برنامه ملی ساماندهی مطالعاتی ،علمی و پژوهشی است.