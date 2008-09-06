اجرای هزار و 256 کیلومتر فیبر نوری در همدان

قائم نظری پویا در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان، با بیان اینکه این امر در راستای خدمات رسانی بهتر به مشترکین صورت گرفته است اظهار داشت: بیش از دو هزار و 156 کیلومتراز فیبرنوری اجرا شده در همدان طی سه سال اخیر انجام شده است.

وی از راه اندازی 301 دفتر خدمات ارتباطی در روستاها خبر داد و گفت: مراکز ICT روستایی ضمن ارائه خدمات الکترونیک به متقاضیان، امکان استفاده آنها از خدمات اینترنتی را نیر فراهم می کند.

وی به مصوبات دور دوم سفر هیئت دولت به استان همدان اشاره کرد و گفت: در این سفر اجرای هفت پروژه مصوب شد که اعتباری افزون بر 240 میلیارد ریال برای اجرای آنها در نظر گرفته شده است.

نظری پویا با بیان اینکه دایر کردن 30 هزار شماره تلفن ثابت، نصب 60 سایت BTS ، بهره برداری از 200 کیلومتر فیبرنوری، راه اندازی مراکز ICT در 100 روستا و نصب 800 شماره تلفن همگانی ازجمله این مصوبات بوده است تصریح کرد: تمامی این پروژه ها تا پایان سال جاری به بهره برداری می رسد.

مدیر عامل شرکت مخابرات استان همدان، خاطرنشان کرد: در حال حاضر سه هزار و 971 تلفن همگانی شهری و بین شهری در استان همدان نصب شده است.