علی کریمی باید تابع کادر فنی پرسپولیس باشد / قهرمانی آسانتر شد

داریوش مصطفوی با بیان این مطلب به خبرنگار مهر اظهار داشت: پس ازابراز تمایل علی کریمی برای انتقال به پرسپولیس چهارشنبه شب به مدت 45 دقیقه به صورت تلفنی با این بازیکن مذاکره کردم و خوشخبتانه خیلی زود پیرامون مسائل مالی و سایر جزییات با این بازیکن به توافق رسیدیم و قرار است کریمی از روز شنبه با نظر کادرفنی در تمرینات پرسپولیس شرکت کند.

وی با بیان اینکه کریمی بازیکن بزرگی است و باید بداند که به تیم بزرگی می آید اظهار داشت: در پرسپولیس از علیرضا حقیقی جوان تا بزرگترین فرد تیم همه تابع کادر فنی هستند و باید تحت هر شرایطی تصمیمات مربیان را بپذیرند و علی کریمی هم از این قاعده مستثنی نیست.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس تاکید کرد: در این باشگاه همه برای قهرمانی در لیگ قهرمانان آسیا، لیگ برتر و جام حذفی تلاش می کنند و هدف از انتقال علی کریمی تنها تسهیل کردن راه قهرمانی پرسپولیس است. ما از کریمی انتظار داریم با تلاش و جدیت در تمرین مسابقه تجربیات ارزشمند خود را در تیمهای بزرگ اروپایی در اختیار باشگاه پرسپولیس قرار دهد و با ارتباطی مطلوب با کادر فنی و بازیکنان شرایط موفقیت پرسپولیس را در فوتبال ایران و در سطح آسیا فراهم نماید.

مصطفوی با تاکید بر اینکه علی کریمی تنها به عشق ایران و خوشحالی دل طرفداران، پرسپولیس را انتخاب کرده است ، گفت: در گفتگویی که باعلی کریمی داشتم او تاکید کرد به تیم سابقش عشق می ورزد و تمام هدفم خدمت به این باشگاه است تا دل مردم و میلیون ها هوادار پرسپولیس را شاد کنم.

وی تصریح کرد: با ارسال نامه ای به کمیته ملی المپیک قطر اعلام کردیم که مذاکرات ما با علی کریمی نتیجه بخش بوده و نهایی شده است و حتی با این بازیکن قرار داد داخلی امضا کردیم تا هر چه زودتر برای صدور ITC اقدام کنند.

مدیر عامل باشگاه پرسپولیس در پایان ضمن تقدیر از رئیس واعضای هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس که در این انتقال سهم بسزایی داشته اند تصریح کرد: بنده از سوی هیئت مدیره موظف بودم تا مذاکرات با علی کریمی را پیگیری کنم و خوشحالم که این انتقال به نتیجه رسید تا پرسپولیس با اتکا به یکی از بازیکنان بزرگ فوتبال ایران بتواند در عرصه های ملی و بین المللی افتخار آفرینی کند.