دوران زورمداری اسرائیل پایان یافته است/ تشریح برنامه گسترش اسلام در کرواسی

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به زاگرب، هیئت رسانه‌ای کشورمان روز گذشته ضمن بازدید از مرکز اسلامی شهر زاگرب با شوکر عمر باشیچ، مفتی اعظم کرواسی دیدار و گفتگو کرد.

باشیچ در این دیدار که پیش از برگزاری نماز جمعه زاگرب انجام شد، به ارائه آماری از تعداد مسلمانان در کرواسی پرداخت و گفت: در کرواسی در حدود 60 هزار مسلمان در 400 شهر و منطقه زندگی می‌کنند که هیچ مشکلی را با پیروان ادیان دیگر یا اقلیت های دینی ندارند.

وی با یادآوری تاریخچه ای از تشکیل جامعه اسلامی این کشور گفت: در زمان یوگسلاوی سابق ما در چارچوب جامعه اسلامی یوگسلاوی سابق فعالیت می‌کردیم اما اکنون مستقل هستیم و ارتباطمان را نیز با جوامع اسلامی کشورهای استقلال‌یافته یوگسلاوی سابق حفظ کرده‌ ایم.

عمر باشیچ ادامه داد: در حال حاضر 24 مسجد در کرواسی وجود دارد که از این میان دو مسجد دارای مناره هستند و ما نیز در تلاش هستیم تا علاوه بردبیرستان، مدرسه وکودکستانی که به تازگی درمرکزاسلامی زاگرب تاسیس شده، درکشورمان دانشگاهی اسلامی نیز برپا کنیم.

مفتی اعظم کرواسی یادآور شد: چهارسال پس از به رسمیت شناخته شدن اسلام دراتریش یعنی سال 1916 دین اسلام در کرواسی به عنوان دینی رسمی پذیرفته شد واین نکته درقانون اساسی کشورما نیز درج گردید؛ از سوی دیگر شش سال قبل جامعه اسلامی کرواسی و دولت این کشور در جریان امضای قراردادی، در خصوص حق تدریس علوم دینی در مدارس مختلف کرواسی به مسلمانان به توافق رسیدند که اکنون در این چارچوب 45 معلم در مدارس کرواسی به تدریس مشغول هستند و حدود 5 هزار دانش آموز مسلمان را آموزش می‌دهند.

وی با یادآوری این نکته که امروز کرواسی تنها کشور بالکان است که عقد ازدواج شرعی را به عنوان عقدی قانونی به رسمیت می شناسد، از برنامه ریزی جامعه اسلامی کشورش برای تاسیس مساجدی در آینده نزدیک در شهرهای رییکا، اوسیک و سیساک خبر داد.

عمر پاشیچ در ادامه سخنانش درباره بخشی از فعالیت‌های مرکز اسلامی زاگرب اظهار داشت: برنامه های ما در مرکز اسلامی بسیار گسترده است و جالب است که بدانید ما اینجا برای هر ساعت خود نیز برنامه داریم و تقریبا زمان خالی در خلال برنامه های مان وجود ندارد؛ ما در مسجد زاگرب طی ماه ‌های سبتامبر و اکتبر مراسم بین‌المللی قرائت قرآن را برگزار می کنیم که در آن برخی از قاریان ایرانی مقیم اروپا نیز حضور می‌یابند؛ در واقع هدف از تشکیل این مراسم تشویق مسلمانان و آشنایی آن ها با قرآن است.

مفتی اعظم کرواسی برگزاری سمینارها ونمایشگاه‌های مختلف با محوریت موضوعات اسلامی دانست و افزود: علاوه بر اقدامات مذکور ازجمله وظایف ائمه مساجد، ارائه خدمات اسلامی به مسلمانان وانجام مراسم دینی از جمله کفن و دفن است.

وی با تقدیر از همکاری رایزنی فرهنگی کشورمان با جامعه اسلامی زاگرب، گفت: ما با همکاری رایزنی فرهنگی ایران در کرواسی مراسمی ویژه برای بزرگداشت رحلت امام خمینی(ره) و درایام پایانی ماه مبارک رمضان نیز مراسمی برای بزرگداشت روز قدس برگزار می‌کنیم.

عمر باشیچ در ادامه سخنانش نقش مسلمانان کرواسی و جامعه اسلامی این کشور در تحولات سیاسی کشورش را مورد اشاره قرار داد و افزود: از نظر مقامات دولتی این جامعه اهمیت بالایی دارد؛ البته ذکر این نکته نیز ضروری است که جامعه اسلامی با دیگر اقلیت‌های دینی ساکن در کرواسی نوعی همزیستی مسالمت‌آمیز برقرار کرده است.

مفتی اعظم کرواسی در بخش دیگری از سخنانش و در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در ارتباط با موضع اساسی جامعه اسلامی زاگرب درخصوص بحران فلسطین و راه حل معضل رژیم صهیونیستی گفت: ابتدا باید بدانیم که مسئله فلسطین مسئله تمام مسلمانان جهان است و ما معتقدیم در این زمینه نه تنها ایران نقش خود را به خوبی ایفا کرده که به عنوان یکی از اصلی ترین حامیان مردم فلسطین در طول تاریخ بوده است اما ما جامعه اسلامی کوچکی هستیم.

وی با بیان اینکه دوران زورمداری رژیم صهیونیستی پایان یافته، افزود: کاملا بدیهی است که موفقیت فلسطینی‌ها درگرو رسیدن آن ها به حقوق طبیعی‌شان است و تا زمانی که این مهم محقق نشود، نمی توان سخنی از موفقیت مسلمانان در اراضی اشغالی به زبان آورد.

عمر باشیچ تصریح کرد: بدون شک دیگر اسراییل نمی‌تواند برای نیل به مقاصد خود به زور متوسل شود؛ توجه به این نکته نیز ضروری است که امروز رژیم صهیونیستی دیگر به هیچ وجه از حمایت قاطع آمریکا برخوردار نیست و همانطور که مشاهده کرده اید در مسائل جاری خود با فلسطین و برخی کشورهای دیگر نیز به اهرم مذاکره متوسط شده است.

مفتی اعظم کرواسی از جمع آوری کمک های مردمی برای ملت فلسطین در دو نوبت در سال از سوی مسلمانان کشورش خبر داد.

وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر از ارتباط مداوم جامعه اسلامی زاگرب با مراجع اسلامی در شهر مقدس قم خبر داد و افزود: ما با مراکز اسلامی ایران ارتباطی مداوم داشته و همواره در سمینارها و گردهمایی هایی که با موضوعات اسلامی در کشور شما برگزار می شود، حضوری فعال داریم.

عمر باشیچ ادامه داد: هر چند که دیگر اعزام دانشجویان علوم دینی به کشورهای اسلامی در دستور کار ما قرار ندارد اما در حال حاضر تعدادی از دانشجویان مسلمان شهر سنجاک از صربستان در ایران مشغول تحصیل علوم دینی هستند.

مفتی اعظم کرواسی در خصوص روند توهین به مقدسات اسلامی در کشورهای اروپایی نیز گفت: در این خصوص نباید از یاد برد که موضع کشورهای اروپایی در این خصوص یکسان نیست و در این چارچوب باید کشور به کشور را از یکدیگر متمایز کرد.

وی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال زمانی که کاریکاتورهای اهانت‌آمیز دراروپا منتشر شد، تنها یک مجله در کرواسی به انتشار این کاریکاتورها پرداخت که با واکنش فوری دولت این کشور مواجه شد و زاگرب با این حرکت مرزبندی‌اش را با دیگر کشور های اروپایی اعلام کرد.

عمر باشیچ ادامه داد: هر چند متاسفانه در شرایط کنونی تحرکات زیادی علیه اسلام و مسلمانان در اروپا دیده می‌شود اما ما باید به سهم خود خویشتنداری کنیم و از احساسی عمل کردن بپرهیزیم؛ نباید از یاد برد که آنها مخصوصا این کارها را انجام می دهند تا پس از نمایش واکنش‌های تند از سوی ما بهره برداری خود را از این مسئله داشته باشند؛ بنابراین بهتر است با پاسخی عاقلانه تهدیدهای آنها را خنثی کنیم.