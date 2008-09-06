اختلافی بین تهران و باکو درباره دریای خزر وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ترند نیوز جمهوری آذربایجان، صفری روز گذشته در جمع خبرنگاران در باکو گفت که تهران حل تمام اختلاف نظرها در مسئله تعیین وضع حقوقی خزر را امکان پذیر می داند.

گروههای کارشناسی کشورهای ساحلی خزر در سطح معاونان وزیران امورخارجه شامل قزاقستان، جمهوری آذربایجان، روسیه، ترکمنستان و ایران از 4 تا 5 سپتامبر ماه جاری میلادی در باکو نشستی برگزار کردند که موضوع اصلی این نشست ادامه مذاکرات پیرامون تعیین وضع حقوقی خزر بود.

صفری افزود: این اختلاف نظرها به هیچ وجه ربطی به مسائل اصولی برای تعیین وضع حقوقی این پهنه آبی ندارد. اختلاف نظر ممکن است میان دو برادر نیز حاصل شود و با توجه به منافع یکسان کشورها این مسائل نباید اختلاف نظر جدی تلقی شود.

وی از گامهای برداشته شده توسط طرف ها برای حصول توافق در این زمینه اظهار رضایت کرد.

همچنین "خلف خلف اف" معاون وزیر خارجه جمهوری آذربایجان نیز روز جمعه در کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که در این نشست مسائل مربوط به امنیت خزر که توسط حکومت جمهوری آذربایجان مطرح شده، بررسی و پیش نویس طرح این مسئله مورد مذاکره قرار گرفته است.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد که مذاکره برخی بندهای حل نشده نیز با موفقیت ادامه خواهد داشت.

خوشگلدی بابایف معاون وزیر امور خارجه ترکمنستان اعلام کرد که پیشنهادات مربوط به کنوانسیون تعیین وضع حقوقی خزر در حال اجرا است و در اجلاس بعدی گروه کارشناسی در آستانه بررسی خواهد شد.

گفتنی است که آخرین نشست پیرامون تعیین وضع حقوقی خزر سال گذشته در تهران برگزار شده است.