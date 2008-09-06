وحشت و اضطراب سران رژیم اسرائیل به اوج خود رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، سیدحسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان اخیرا به رژیم صهیونیستی هشدار داده بود در صورت تجاوز مجدد به لبنان، لشگر پنجم نظامی این رژیم را نابود خواهد کرد که این هشدار با واکنش فوری ایهود باراک وزیر جنگ رژیم صهیونیستی روبرو شد که در جریان یک فعالیت انتخاباتی در شمال فلسطین اشغالی سخنرانی می کرد.

باراک گفت ما با دقت هرگونه تحولی را در آن سوی مرزها(لبنان) دنبال می کنیم و برای مقابله با هر شرایطی آماده هستیم؛ ما در ماههای اخیر رزمایشهای نظامی دشواری برگزار کرده و به این رزمایشها ادامه می دهیم.



نکته قابل توجه این است که اکثر رسانه های اسرائیلی از انعکاس تهدیدهای نصرالله به نابودی لشگر پنجم نظامی اسرائیل در صورت تجاوز مجدد این رژیم به خاک لبنان، طفره رفتند و به نظر می رسد پایبندی به دستورالعمل سانسور نظامی به خاطر ترس از تاثیر سخنان نصرالله بر روحیه نظامیان اسرائیلی در این مسئله تاثیرگذار بوده است.

روزنامه یدیعوت آحارونت در این باره نوشت : دبیرکل حزب الله همچنان به جنگ روانی خود و کوچک شمردن قدرت اسرائیل ادامه می دهد.



روزنامه هاآرتص بر سخنان نصرالله درباره مفقودان لبنانی در رژیم اسرائیل اعلام کرد حزب الله همچنان از اسرائیل می خواهد سرنوشت مفقودان لبنانی را که در عملیات تبادل اسرا تحویل نداده است، مشخص کند.



اما دغدغه مربوط به واکنش حزب الله به ترور شهید عماد مغنیه در اسرائیل به اوج خود رسیده است تا جایی که روزنامه معاریو اظهارات نصرالله درباره صبر و اراده در ماه رمضان را نشان دهنده آن دانست که حزب الله در این ماه انتقام خون مغنیه را خواهد گرفت.



با وجودی که باراک آمادگی ارتش برای به راه انداختن جنگ صاعقه وارعلیه لبنان را به رخ کشیده است؛"موشی سوکینک" فرمانده شمالی در ارتش اسرائیل به شدت از وضعیت آمادگی ارتش در جنگ آینده انتقاد کرده و به برنامه های آموزش در ارتش حمله ور شده است، و تاکید کرده است این ارتش آماده ایستادگی در برابر چالشهایی که در انتظارش خواهد بود، ندارد.



این در حالی است که روزنامه هاآرتص هم فاش کرد جبهه داخلی اسرائیل همچنان در برابر تهدید موشکها قرار دارد و اکثر پایگاههای ارتش در مرکز و شمال در تیررس موشکها قرار دارد و حرکت جمع آوری نیروهای ذخیره نیز در تیررس موشکها در جنگ آتی قرار دارند که سبب بروز مشکلاتی برای این نیروها خواهد شد در حالی که اسرائیل بر اساس یک تحقیق با مشکلات بسیار پیچیده در رویارویی با موشکها از نظر نابودی سکوهای شلیک آن یا فراهم کردن حمایت از طریق سیستمهای ضد موشکی روبرو است.

مغنیه شامگاه سه شنبه 23 بهمن 86 توسط رژیم صهیونیستی و در نتیجه انفجار یک دستگاه خودروی بمبگذاری شده درشهر دمشق- پایتخت سوریه- به شهادت رسید. مغنیه یکی از رهبران برجسته نظامی حزب الله در جریان جنگ 33 روزه تابستان 2006 بود که با شکست رژیم صهیونیستی همراه بود به شمار می رفت.