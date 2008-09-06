اطمینان دارم آفریقای جنوبی را شکست می دهیم

غفور کامروا در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به پکن گفت: در فاصله یک هفته مانده به آغاز رقابتهای المپیک تمرینات بسیار خوبی را انجام دادیم و بازیکنان کشورمان درحال حاضر برای بازی فردا مقابل آفریقای جنوبی کاملا آماده هستند.

وی در ادامه تصریح کرد: ما در سال 82 موفق به شکست تیم آفریقای جنوبی شدیم و درحال حاضر بیش از 90 درصد اطمینان داریم که در بازی فردا مقابل این تیم به برتری می رسیم. با این حال رقابتهای پارالمپیک محلی برای حضور بهترین و آماده ترین تیم هاست و هر تیمی که غفلت کند از این بابت متضرر می شود.

سرمربی تیم ملی بسکتبال با ویلچر کشورمان افزود: در یک هفته گذشته چندین بازی تدارکاتی انجام دادیم. در بازی با برزیل و انگلستان شکست خوردیم اما تیم پرقدرت استرالیا را شکست دادیم.

وی خاطرنشان کرد: البته این شکست ها و پیروزی ها نمی تواند ملاک نتیجه برای تیم ما باشد بلکه ما در نظر داشتیم با این دیدارها ترکیب اصلی تیم را پیدا کنیم.