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۱۶ شهریور ۱۳۸۷، ۱۲:۲۸

گزارش خبرنگار مهر از چین /

اطمینان دارم آفریقای جنوبی را شکست می دهیم

اطمینان دارم آفریقای جنوبی را شکست می دهیم

سرمربی تیم ملی بسکتبال با ویلچر کشورمان از وضعیت مساعد تیم ملی ایران برای حضور در سیزدهمین دوره بازیهای پارالمپیک پکن خبر داد و گفت: با این آمادگی نسبت به پیروزی برابر آفریقای جنوبی اطمینان دارم.

غفور کامروا در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به پکن گفت: در فاصله یک هفته مانده به آغاز رقابتهای المپیک تمرینات بسیار خوبی را انجام دادیم و بازیکنان کشورمان درحال حاضر برای بازی فردا مقابل آفریقای جنوبی کاملا آماده هستند.

وی در ادامه تصریح کرد: ما در سال 82 موفق به شکست تیم آفریقای جنوبی شدیم و درحال حاضر بیش از 90 درصد اطمینان داریم که در بازی فردا مقابل این تیم به برتری می رسیم. با این حال رقابتهای پارالمپیک محلی برای حضور بهترین و آماده ترین تیم هاست و هر تیمی که غفلت کند از این بابت متضرر می شود.

سرمربی تیم ملی بسکتبال با ویلچر کشورمان افزود: در یک هفته گذشته چندین بازی تدارکاتی انجام دادیم. در بازی با برزیل و انگلستان شکست خوردیم اما تیم پرقدرت استرالیا را شکست دادیم.

وی خاطرنشان کرد: البته این شکست ها و پیروزی ها نمی تواند ملاک نتیجه برای تیم ما باشد بلکه ما در نظر داشتیم با این دیدارها ترکیب اصلی تیم را پیدا کنیم.

کد مطلب 744623

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